Migliori aspirapolvere in vendita nel 2023 secondo Fanpage

Pulire casa non è mai una di quelle attività che si svolgono volentieri. Per questo ai giorni nostri si cerca di usare il più possibile elettrodomestici che fanno il lavoro al posto nostro, come robot, aspirapolvere e via dicendo. Non è semplice scegliere un’aspirapolvere adatta considerando il rapporto qualità prezzo.

Quali sono i migliori aspirapolvere in vendita quest’anno? A provare a dare una risposta ci ha pensato la redazione di Fanpage.it, il noto giornale-online che ha analizzato i migliori prodotti.

Dyson Cinetic Big Ball Animalpro 2 – Miglior aspirapolvere senza sacco

Dyson V15 Detect – Miglior modello senza filo

Rowenta Compact Power XXL – L’aspirapolvere più potente

Ariete Handy Force RBT – Miglior modello con filo

Ultenic U10 Pro – Miglior modello per rapporto qualità-prezzo

Elementi da valutare per l’acquisto di un aspirapolvere

La redazione della testata giornalistica ha pubblicato una lista deiin base a determinate caratteristiche: si va dal miglior aspirapolvere senza sacco al miglior aspirapolvere senza o con filo, passando per l’aspirapolvere più potente e il migliore per rapporto qualità-prezzo. Come è andata? Scopriamolo insieme.

Un aspirapolvere deve essere prima di tutto facile da trasportare da una stanza all’altra. Deve quindi essere da una parte leggero, dall’altra ergonomico, cioè facile da impugnare e maneggevole. Se è dotato di filo, occorre considerare anche la lunghezza di quest’ultimo: più lungo è, minore sarà la difficoltà nel raggiungere i punti più lontani della propria abitazione.

L’altro elemento da non trascurare è la potenza. Più questo prodotto è potente, più approfondita e veloce sarà la pulizia. Se si abita in una casa di medie dimensioni, è sufficiente un aspirapolvere da 400-500 watt. Se invece si risiede in una casa di grandi dimensioni, la potenza ideale si aggira intorno ai 1000 – 1500 watt.

Un ulteriore aspetto decisivo nell’acquisto di questo prodotto è il rapporto qualità-prezzo. Se si sceglie un modello top di gamma di ultima generazione, occorre tenere in conto una spesa tra i 600 e 700 euro. Detto questo, è vero anche che esistono prodotti di fascia minore ma di qualità. Senza contare poi le offerte, specialmente online, che consentono di risparmiare tanti quattrini sui modelli di fascia alta. Insomma, scegliere il miglior prodotto per togliere la polvere da casa non è proprio un gioco da ragazzi ma questa lista viene in aiuto per la scelta più consona. Un pò come avevamo visto con il migliori materassi.

