Migliori asciugacapelli 2023 da acquistare per ogni esigenza

Per capelli ricci, sottili o folti, quali sono i migliori asciugacapelli da acquistare ? Ebbene, sul mercato ce ne sono molti e i suggerimenti di Qualescegliere potranno aiutare in questa complicata scelta.

Ma vi siete mai chiesti prima dell’avvento del phon come si asciugavano i capelli? C’è innanzitutto un aspetto da sottolineare ovvero quello dell’acqua. I ricchi avevano accesso a quest’oro blu mentre i poveri no. I primi in estate asciugavano i capelli al sole mentre in inverno li tamponavano con asciugamani che erano stati in precedenza scaldati su ferri roventi. Li lasciavano poi asciugare vicino al focolare. Gli altri, invece, in inverno quasi non li lavavano mentre in estate lo facevano nei corsi d’acqua e li lasciavano asciugare al sole.

Bisogna attendere il 1890 per vedere realizzato il primo asciugacapelli che nacque in Francia. Lo inventò Alexander Godefroy per usarlo nel suo “salone di bellezza”. Il primo prototipo fu però a seduta, consisteva infatti in una cuffia che era collegata al tubo del camino della stufa.

Dobbiamo attendere invece il 1911 per la realizzazione di un’asciugacapelli con elemento riscaldante e flusso d’aria meccanico azionato a mano.

Quali scegliere?

Per scegliere i migliori asciugacapelli presenti sul mercato bisogna prendere in considerazione diversi aspetti importanti. Non solo quelli che vanno a incidere sull’efficacia dell’elettrodomestico ma anche gli aspetti che potrebbero esserci sulla salute del capello.

Il primo fattore da considerare nella scelta è sicuramente la potenza perché proprio da essa dipendono le performance dell’apparecchio e la sua durata. Per preservare il benessere dei capelli, bisogna poi capire di che sistema è dotato il phon. Se è con ionizzatore, ad esempio, permette un’asciugatura più veloce ma allo stesso tempo mantiene un certo grado di umidità dentro il capello.

Ci sono poi gli asciugacapelli di ultima generazione che sono dotati di microchip che monitorano la temperatura del getto d’aria automaticamente e in modo costante.

Anche le funzioni sono un elemento da tenere in considerazione per selezionare la temperatura o la velocità. Infine altri aspetti importanti sono la struttura e gli accessori.

La classifica

Dall’analisi di Qualescegliere, emerge che tra i migliori asciugacapelli 2023 presenti sul mercato c’è il Dyson Supersonic. Non è però un prodotto alla portata di tutti perché costa tanto, intorno ai 400 euro. Si tratta, però, di un prodotto leggero e maneggevole e dal flusso d’aria potente. Inoltre tra gli accessori c’è l’aggancio magnetico e tante bocchette in dotazione. Inoltre la temperatura rispetta il capello. La potenza è di 1600 Watt.

Il migliore per rapporto qualità/prezzo è invece il Parlux Alyon Air Ionizer Tech il cui prezzo comunque è alto, intorno ai 100 euro. Consta di un motore professionale potente e logevo, consente di asciugare velocemente i capelli rendendoli lucidi e idratati ed è leggero e maneggevole. Non ha però il diffusore che va acquistato a parte.

In terza posizione c’è il Reminghton Pro-air Light Ac6120 (potenza 2200 W) il cui costo è intorno ai 26 euro. I punti forti sono la diminuzione dell’effetto crespo e un’asciugatura rapida e leggera. L’aspetto negativo è che non è un phon ideale da portare in viaggio.

