Migliori aeroporti del mondo 2023 secondo Skytrax

Ormai quasi tutti amano viaggiare e spostarsi e chi lo fa molto spesso avrà avuto il piacere di vedere tanti aeroporti in giro per il mondo. Anche se possono sembrare luoghi tutti uguali, in realtà ogni aeroporto ha una particolarità che lo contraddistingue. A parte i servizi offerti, la qualità e la quantità dei parcheggi, il numero di voli in partenza e tanti altri fattori di ordine pratico, molti scali spiccano anche per il design e la presenza di ristoranti e negozi di ogni tipo.

Ci sono degli aeroporti, come quello di Singapore, che non a caso si è aggiudicato il primo tra i migliori al mondo, che spiccano per alcune chicche scenografiche, come l’enorme cascata al suo interno. Insomma, gli aeroporti non sono luoghi di passaggio e di sosta per qualche ora per prendere un aereo, ma anche dei veri e propri templi dei servizi, dove fare shopping, mangiare,comprare souvenir tipici e soprattutto ammirare qualche particolarità architettonica. Ma quali sono gli aeroporti migliori del mondo? A dircelo è Skytrax che ha pubblicato l’annuale classifica dei migliori aeroporti del mondo, ossia Skytrax World Airport Awards 2023.

Quello di Singapore è l’aeroporto migliore al mondo, la classifica

Il primo posto se lo aggiudica il Singapore Changi Airport, seguito dal Doha-Hamad International e il Tokyo-Haneda. Nella lista si trova anche l’aeroporto di Roma Fiumicino, che però non è nella top ten ma si trova al tredicesimo posto.

L’aeroporto di Singapore, uno degli scali più trafficati in Asia, è anche quello che dal punto di vista scenografico colpisce di più. Al suo interno si possono trovare il Rain Vortex, una spettacolare cascata interna alta 40 metri e un giardino delle farfalle, oltre a un cinema IMAX, per chi magari vuole godersi un film mentre aspetta il volo.

Al secondo posto si trova l’Hamada International Airport di Doha, che per un periodo ha regnato incontrastato ma nel 2023 è stato superato da quello di Singapore.

Terzo posto per l’aeroporto di Tokyo Haneda, seguito dall’International Airport di Seoul, che in questa classifica si trova al quarto posto. Quinto classificato l’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle, uno dei più grandi al mondo e in Europa. Seguono l’aeroporto di Istanbul, quello di Monaco di Baviera e l’aeroporto di Zurigo.

Il secondo aeroporto di Tokyo, il Narita, che serve l’area metropolitana della capitale del Giappone, si piazza nono, mentre in precedenza era in quarta posizione. Chiude la top 10 lo scalo di Madrid Barajas, uno dei più grandi in Europa e anche uno dei più trafficati. Nella top 20, invece, troviamo l’aeroporto di Vienna, il Vantaa Airport di Helsinki, l’aeroporto di Roma Fiumicino, che si piazza tredicesimo e lo scalo di Copenaghen. Per vedere un altro aeroporto italiano bisogna scendere alla posizione numero 86 dove si trova Milano Malpensa.

Migliori aeroporti del mondo 2023 secondo Skytrax

Nella top 20 si trovano anche l’aeroporto di Kansai, Centrair Nagoya, l’aeroporto di Dubai, quello di Seattle, l’aeroporto di Melbourne e poi quello di Vancouver.

L’aeroporto di Londra Heathrow, uno dei più trafficati, si trova al 22esimo posto, mentre un altro di quelli noti, Amsterdam Schiphol, è 29esimo. Solo 88esimo, dopo Malpensa, lo scalo di New York JFK.

Riassumendo