Migliori acque micellari 2023 da acquistare al supermercato secondo l’ultimo test di Altroconsumo

“Epidermide. Il sottile tegumento situato immediatamente al di sopra della pelle e immediatamente al di sotto del sudiciume” diceva Ambrose Bierce. Ed è proprio così, la pelle è infatti un organo delicato, soprattutto quella del viso. Va trattata quindi con grande attenzione e le acque micellari aiutano in questo. Chi vuole sfoggiare ogni giorno una pelle del viso liscia, luminosa e senza impurità, infatti, deve effettuare una corretta pulizia giornalmente.

Tale operazione si può effettuare con queste acque che sono ottime per rimuovere trucco e sebo. Inoltre non hanno bisogno di risciacqui con acqua o altra prodotti e sono adatte a tutte le tipologie di pelle, anche quelle grasse. Per chi non ha molto tempo a disposizione, quindi, tale prodotto è una manna dal cielo. Quali sono allora le migliori acque micellari da acquistare?

Le acque micellari: qual è la loro funziona?

Oramai le acque micellari sono diventate lo struccante preferito dalle donne per eliminare il trucco.

Fino a poco tempo fa, invece, questo prodotto era riservato soltanto ai make-up artist professionisti che già trent’anni fa ne avevano scoperto le potenzialità.

Ma cosa sono nel dettaglio? Esse sono costituite da acqua e micelle che sono delle molecole di tensioattivi che creano delle sfere molto piccole. L’azione principale è quello di catturare/attirare lo sporco e le impurità della pelle del viso lasciando quest’ultimo più pulito e morbido.

Pian piano, come detto, esse sono subentrate ai classici struccanti e il motivo principale è che hanno un’efficacia molto alta contro ogni impurità. Inoltre sono facili da applicare e non necessitano di risciacquo, una volta applicate.

Le migliori

Altroconsumo, dopo la classifica dei migliori succhi da acquistare al supermercato, ha diramato anche quella delle acque micellari più buone da scegliere.

L’associazione ha testato 14 prodotti e coinvolto mille persone tra i 16 e gli 84 anni. Queste ultime, mediante la piattaforma Acmakers, sono state chiamate a raccontare le loro abitudini di dèmaquillage.

Ebbene, con un giudizio globale dell’87% (qualità ottima) risulta che la migliore acqua micellare del test nonché miglior acquisto risulta essere la Garnier Skin Active il cui prezzo a febbraio 2023 oscillava tra i 3,46 e i 5,60 euro. Troviamo, poi, con un giudizio globale del 77% (qualità ottima) il Nivea 5in1 acqua micellare per pelli normali di 400 ml. Costava a febbraio in media tra i 3,08 e i 4,70 euro. Tale prodotto così come l’altro è adatto sia agli occhi che alle labbra e non contiene alcol o allergeni.

Troviamo poi tra le migliori acque micellari quella Bioderma struccante da 500 ml che ottiene un giudizio globale dell’81% (qualità ottima). Rispetto agli altri due prodotti, però, questo costa un pochino in più: a febbraio il prezzo oscillava, infatti tra i 13,90 e i 21,65 euro. Quest’acqua micellare, si legge, è indicata per gli occhi ma non per le labbra.

Chiudiamo con la Uriage acqua micellare termale, flacone da 250 ml (prezzo tra i 13,50 e i 18,70 euro) che ottiene un giudizio globale del 76%. Si legge che contiene profumo ma non allergeni e che non è indicato per le labbra.

[email protected]