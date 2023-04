Le 3 migliori acque aromatizzate economiche da supermercato per idratarsi con gusto

L’assunzione delle acque aromatizzate favorisce l’idratazione e aiuta a raggiungere la quantità giornaliera di acqua raccomandata. Non solo però, perché contengono anche proprietà diuretiche e dissetanti. È stato dimostrato infatti che l’acqua aromatizzata con cetriolo garantisce un elevato apporto di acqua e potassio, al fine di contrastare la ritenzione idrica da una parte e favorire la diuresi dall’altra. Invece l’acqua aromatizzata con limone presenta proprietà dissetanti, diuretiche e antisettiche. C’è poi anche l’acqua aromatizzata con kiwi e pesca, in grado di depurare l’organismo dalle tossine e contrastare la ritenzione idrica, con notevoli benefici per la digestione e le altre funzioni vitali dell’organismo (merito dei sali minerali e delle vitamine in essa contenuti).

Fortunatamente per noi, non è difficile trovare acque aromatizzate economiche dentro al supermercato. Quali sono però le migliori? Nella lista che segue sono presenti le acque aromatizzate da prendere come riferimento assoluto sia per i loro benefici che per il loro gusto.

Migliori acque aromatizzate economiche da supermercato, Aqua Plus Blues

Aqua Plus Blues è una linea di acque aromatizzate economiche in vendita presso i supermercati Eurospin. Sono prive di zuccheri e calorie, e al contempo abbondano di magnesio, potassio e zinco. L’Aqua Plus Blues è disponibile in vari gusti, tra cui ribes nero, lime, menta, limone e zenzero. Il formato da 500 ml costa circa 50 centesimi.

Waterdrop

Waterdrop è una linea di microdrink di estratti naturali pressati che, una volta sciolti in acqua naturale o frizzante, danno vita ad una bevanda aromatizzata. L’acqua così ottenuta ha il potere di stimolare le papille gustative, favorendo così l’assunzione del quantitativo di acqua necessaria per soddisfare il consumo quotidiano di circa due litri e mezzo.

Air Up

I gusti disponibili sono zenzero, menta, limone, kiwi e fragola e ogni bottiglia ha un costo di circa 60 centesimi.

Air Up è un’altra linea di acque aromatizzate prodotte dall’omonima start up tedesca. Si tratta di una vera e propria borraccia innovativa, all’interno della quale le persone inseriscono un pod contenente soltanto aroma naturale. Il risultato finale è che si beve sì dalla bottiglia, ma grazie al pod si ha l’illusione di assaporare aromi diversi tra loro, tra cui pesca, cocco, limone, eccetera. Ogni pod ha un costo medio di circa 80 centesimi.

Perchè fare uso delle acqua aromatizzate

Per mantenere il proprio organismo in salute e in forma, bisognerebbe bere almeno due litri di acqua al giorno. Per raggiungere tale obiettivo, le acque aromatizzate rappresentano un’arma in più, a patto che non sostituiscano l’acqua naturale o frizzante. Il consiglio è di prestare attenzione agli ingredienti e alle etichette, evitando l’acquisto di acque aromatizzate economiche con conservanti, coloranti e zuccheri aggiunti. Con questi pochi consigli sarà facile rimanere reidratati con gusto.