Migliore tè freddo 2023 economico e gustoso da acquistare al supermercato secondo Gambero Rosso

Sicuramente una delle bevande più apprezzate dell’estate è il tè freddo. Esso aiuta infatti a combattere il caldo in quanto, gustandolo, si ha una sensazione di freschezza. In più, aiuta a mantenere un’adeguata idratazione e può essere un’alternativa saporita all’acqua. Come per ogni bevanda, però, non bisogna strafare.

Quello verde, che si può preparare anche in casa, è una bevanda molto popolare in Cina e in molte parti dell’Asia. Molto spesso, e lo sa bene chi ha visitato questo continente, è preferito infatti all’acqua perché ricco di antiossidanti e perché contiene una piccola quantità di caffeina che fornisce una leggera stimolazione mentale e fisica.

Tornando all’Italia, è arrivata la classifica 2023 del migliore tè freddo da acquistare al supermercato secondo Gambero Rosso.

L’estate è la stagione ideale per questa bevanda

Come detto, la stagione ideale per bere tè freddo è l’estate e proprio per questo Gambero Rosso ha deciso di provarne alcuni diramando poi una classifica dei migliori da acquistare al supermercato.

Ebbene, sono stati presi in esame 72 campioni di tè ready-to-drink di ogni tipologia. Esattamente bianco, alla pesca, aromatizzato alla frutta, nero, verde, al limone, senza zuccheri aggiunti, deteinati e agli agrumi.

Tutti i campioni (ovviamente in forma anonima) sono stati assaggiati poi da un panel di degustatori professionisti e dal loro giudizio è nata la classifica. Dall’analisi è emerso, però, che solo pochi prodotti presenti sul mercato valorizzano il tè. Molti, infatti, sono risultati troppo dolci mentre per altri sono stati trovati aromi che ne hanno coperto un po’ troppo il gusto.

Migliore tè freddo 2023 da acquistare al supermercato secondo Gambero Rosso

Dalla classifica di Gambero Rosso sul miglior tè freddo 2023 da acquistare al supermercato, al primo posto c’è l’Estathé- InFusion Mix The Verde Menta e Lime.

Esso, si legge nelle motivazioni, è privo di aromi artificiali. Inoltre gli ingredienti sono i seguenti: infuso di foglie di menta e the verde, succo di limone in polvere reidratato, succo di lime, acido citrico e acido ascorbico. Il prezzo è di 1,79 euro a litro.

Troviamo poi il Lissa che è the verde bio senza zuccheri aggiunti che costa di più: esattamente 1,85 euro per mezzo litro. Questo tè consta solo di due ingredienti: il succo di limone all’1% e l’infuso di foglie di the verde in acqua minerale.

In terza posizione c’è sempre il Lizza ma the verde al limone bio il cui prezzo per mezzo litro è lo stesso del cugino bio senza zuccheri aggiunti. Gli ingredienti ovviamente sono diversi: consta di infuso di the verde, succo di limone concentrato (2,2%), aroma naturale di limone e zucchero d’uva (5,8%). Si tratta, come si legge, di una bevanda pulita, gentile e priva di difetti anche se il colore che è un giallo paglierino richiama più quello bianco che il verde.

Seguono poi al 4° posto il 4 FuzeTea- Tè nero Limone & Lemongrass (costo 400 ml tra gli 0,89 e i 0,99 euro) e in quinta posizione l’Estathé The Verde (400 ml tra i 0,99 e l’1,15 euro). Infine ci sono il Conad Thè al limone con infuso di thè (500 ml prezzo 0,45 euro) e il Conad Thè verde con infuso di thè al medesimo prezzo dell’altro.

Riassumendo…

1. Il tè freddo è sicuramente la bevanda dell’estate

2. Proprio per questo Gambero Rosso ha stilato una classifica definendo qual è il migliore da acquistare al supermercato

3. Vince l’Estathé- InFusion Mix The Verde Menta e Lime seguito dal Lissa the verde bio senza zuccheri e dal Lizza the verde al limone bio.

