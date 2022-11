Migliore pasta al supermercato con i rincari: classifica combinata dei test di Salvagente e Altroconsumo

Qual è la migliore pasta del supermercato secondo la classifica combinata dei test di Altroconsumo e Salvagente? Non è una domanda banale, un po’ perché si parla sempre di un piatto nazionalpopolare, un po’ per i prezzi in continua ascesa. Nonostante i rincari, infatti, la pasta continua ad essere un piatto molto amato e difficilmente si rinuncia all’acquisto. Si parla spesso dei rincari, anche dell’amata pasta. E’ un dato di fatto che anche per una confezione di spaghetti si pagano ormai almeno 10-15 centesimi in più che sommando a tutto il resto porta su il conto una volta che si va alla cassa.

Per rispondere alla domanda che abbiamo posto all’inizio, abbiamo messo a confronto le classifiche più recenti di Altroconsumo e Salvagente, due delle riviste dei consumatori più autorevoli in Italia. Tutti i marchi presenti in classifica si possono acquistare comodamente al supermercato: tra questi c’è anche quello che di solito prendete per i vostri pranzi in famiglia?

Qual è la miglior pasta del supermercato? La classifica combinata di Altroconsumo e Salvagente

-La Molisana

-De Cecco

-Voiello

-Coop

-Rummo

-Barilla

-Libera Terra

-Garofalo

-Esselunga

-Alce Nero.

Primo posto per La Molisana, il marchio di pasta della Basilicata, storico pastificio che produce pasta di grano italiano e semole di alta qualità dal lontano 1912. Al secondo posto Pasta De Cecco: le sue origini risalgono all’inizio dell’Ottocento, quando il fondatore Nicola Antonio De Cecco avviò l’attività di mugnaio a Fara San Martino, piccolo comune della provincia di Chieti, in Abruzzo. Sul gradino più basso del podio Voiello, famosa in tutta Italia grazie anche al suo testimonial d’eccezione, il giudice di MasterChef Antonino Cannavacciuolo.

In lista anche la pasta a marchio Coop

Nelle prime cinque posizioni troviamo anche la pasta della Coop e di Rummo. Coop, insieme ad Esselunga, conferma di essere una spanna sopra tutti gli altri per i suoi prodotti a marchio. Non solo, perché la pasta a marchio Coop vanta anche il miglior rapporto qualità-prezzo rispetto a tutte le altre presenti in classifica. Segue poi la pasta Rummo, azienda originaria di Benevento specializzata nella produzione di pasta di semola di grano duro. Nella top 5, quindi, ben due marchi sono originari della Campania (Voiello, terzo, e appunto Pasta Rummo, al quinto posto).

Dalla sesta posizione fino alla decimo ci sono Barilla, Libera Terra, Garofalo, Esselunga e Alce Nero. La multinazionale di Parma, conosciuta in tutto il mondo, si difende ottimamente, offrendo uno dei migliori rapporti qualità-prezzo. Bene anche Libera Terra, lo storico marchio di Palermo che nasce da un’iniziativa di don Luigi Ciotti e Gian Carlo Caselli per contrastare le mafie. In ottava posizione Garofalo, celebre pastificio di Gragnano (Napoli) fondato nel 1789. La Campania si conferma dunque come una delle regioni più prolifiche per la produzione di pasta.

Chiudono la top 10 la pasta a marchio Esselunga (nono posto) e Alce Nero, brand specializzato nella produzione di prodotti bio.