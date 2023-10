Migliore ferro da stiro 2023: ecco quali marche acquistare secondo un ultimo test

Comfort, abiti presentabili e aspetto personale: ecco tre dei principali motivi per i quali si cerca il migliore ferro da stiro. Tale elettrodomestico è una vera e propria una manna dal cielo perché rimuove le pieghe e le grinze rendendo i vestiti più presentabili e ben curati. Ciò è particolarmente importante per gli abiti formali, le uniformi o l’abbigliamento professionale.

Avere tessuti ben stirati, inoltre, è importante perché così (spesso) diventano più confortevoli da indossare: le grinze e le pieghe, infatti, possono creare fastidi o irritazioni sulla pelle che possono essere evitate grazie all’ausilio del ferro da stiro.

Sul mercato ci sono molte marche di tali elettrodomestici e Qualescegliere fornisce un valido aiuto nella scelta dei migliori (con serbatoio integrato) grazie all’analisi e al confronto dei prodotti da parte di esperti.

È tra gli elettrodomestici più piccoli ma consuma

Usare al meglio il ferro da stiro significa ottenere un notevole risparmio in bolletta. Tale elettrodomestico, infatti, è sì uno più piccoli ma in assoluto è uno di quelli che consuma di più. Visti i rincari dell’energia elettrica degli ultimi tempi, sarebbe opportuno imparare a utilizzarlo in maniera intelligente. Ma sapete qual è il segreto principale per ottenere il massimo risparmio? Ebbene, stendere il bucato in maniera tale da non formare pieghe.

Prima di acquistare un qualsiasi ferro da stiro, poi, è necessario sapere qual è la sua potenza e il suo consumo. Chi desidera un modello di buone prestazioni (ovvero che scaldi in modo veloce e garantisca una produzione di vapore maggiore) dovrà fare attenzione alla potenza. Indicativamente, come spiega Qualescegliere, un ferro da stiro con un assorbimento di 2000 W si potrà considerare abbastanza veloce e potente nello scaldarsi. Ovviamente più la temperatura è alta, maggiore sarà la potenza necessaria e quindi il consumo. Per ridurre quest’ultimo e usare al meglio il ferro da stiro, però, si potranno utilizzare la funzione eco e l’autospegnimento (che si attiva in automatico quando si lascia l’elettrodomestico accesso senza utilizzarlo).

Migliore ferro da stiro 2023: ecco quali marche acquistare secondo un ultimo test

Sono molte le marche di ferro di stiro presenti sul mercato e Qualescegliere dà delle dritte sulle migliori da acquistare con serbatoio integrato.

Secondo il giudizio degli utenti, il migliore è il Rowenta DW6330 Eco Intelligence che ha ottenuto un risultato di 8.6 su 10. I punti di forza di questo prodotto sono la cartuccia anticalcare permanente, la piastra brevettata ultra scorrevole e il 30% dei materiali riciclati. La potenza è di 2500 W e il prezzo oscilla intorno ai 65 euro.

C’è poi l’Imetec Eco Perfect che risulta il migliore per rapporto qualità-prezzo (il punteggio del test è 7.7 su 10). Costa intorno ai 55 euro e i punti di forza sono: il sistema anticalcare, il vapore potente, la possibilità di stirare in verticale e la piastra in ceramica.

Dal risultati del test si evince che ottiene il punteggio di 8.8 su 10 il Philips GC4564/20 Azur che costa, però, più degli altri: circa 90 euro. Il vapore abbondante/potente, l’agilità tra i bottoni, la piastra scorrevole, l’autonomia e il sistema anticalcare sono i pregi di questo ferro da stiro. La pesantezza è invece uno dei difetti.

