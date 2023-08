Migliore carta da forno 2023 da acquistare al supermercato secondo Altroconsumo

Qual è la migliore carta da forno da acquistare al supermercato? Se lo chiedono in molti perché questo prodotto è sempre più utilizzato dagli italiani.

Piace molto perché ha delle proprietà antiaderenti grazie alle quali si evita che i cibi nelle teglie si attacchino. Il vantaggio della carta da forno, poi, è che con essa si evita di utilizzare grassi come burro o margarina per imburrare la tortiera.

È molto utile, poi, perché è in grado di resistere alle alte temperature del forno anche se il suggerimento è quello di non oltrepassare i 200 gradi centigradi. Oltre tale temperatura, infatti, potrebbero verificarsi eventuali contaminazioni degli alimenti con sostanze non desiderate.

Ma qual è la migliore carta da forno in commercio?

Comoda, pratica e multitasking

I vantaggi della carta da forno sono numerosi e il primo, come detto, è che possiede delle proprietà antiaderenti che impediscono ai cibi di attaccarsi alle teglie o alle placche da forno.

Un altro vantaggio è la comodità in quanto non si deve perdere tempo prezioso a ungere i contenitori per il forno grazie al suo strato antiaderente che resiste alle alte temperature.

Attualmente in commercio esistono due versioni di carta da forno: c’è quella in rotolo o quella con fogli pretagliati. La prima è ovviamente quella che costa di meno ed è l’ideale per tortiere che hanno forme diverse. Se invece la carta da forno si deve solo utilizzare per il rivestimento della placca rettangolare allora quella a fogli pretagliati è la scelta da fare.

In ogni caso per far aderire in modo perfetto la carta alla teglia ci sono due possibilità: la prima è quella di ritagliarla della misura della base. Il pezzo in aggiunta, poi, si potrà utilizzare per foderare il bordo.

La seconda possibilità è quella di bagnare la carta da forno con dell’acqua fredda e strizzarla bene per poi disporla nella taglia. Così facendo aderirà perfettamente e avrà una maggiore resistenza alle temperature alte del forno.

Migliore carta da forno 2023 da acquistare al supermercato secondo Altroconsumo

Altroconsumo ha stilato la classifica della migliore carta da forno, un prodotto che viene utilizzato sempre più dagli italiani. L’associazione ha comunicato di aver acquistato i prodotti a dicembre e di averli sottoposti ad analisi di laboratorio nel medesimo mese. Solo dopo la conferma di sicurezza del prodotto, la carta è stata sottoposta alla prova pratica a febbraio 2023. Quest’ultima ha pesato per l’80% sul giudizio finale mentre l’etichetta il 10%. Nella selezione sono stati presi in considerazione prodotti usa e getta sia in fogli che in rotoli e poi si è tenuto conto dei marchi maggiormente distribuiti sul mercato.

Per la prova pratica l’associazione ha coinvolto trecento persone che usano abitualmente la carta da forno selezionandoli dalla piattaforma Acmaker. È stato chiesto poi loro di valutare il prodotto con una scala da 1 (pessimo) a 10 (ottimo). Tra gli aspetti presi in considerazione c’è stata la facilità nell’aprire la confezione, l’efficacia e l’anti-aderenza.

Ebbene ha ottenuto 77 punti (qualità ottima) la carta da forno Cuki, esattamente la confezione lunga 20 metri. Segue con 75 punti (qualità ottima) la Domopak maxi con rotolo lungo 8 metri mentre a 74 punti (qualità buona) c’è invece come migliore acquisto la Frio carta forno di 25 metri.

Come visto, quindi, la carta da forno è un prodotto utile e sicuro che fa risparmiare tempo e fatica. Ricordiamo che il nostro paese è uno dei pochi che ha delle norme sull’utilizzo dei prodotti da forno. Inoltre limita i rischi per i consumatori fornendo anche dei criteri su come utilizzarla.

