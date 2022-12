Il miglior riso italiano in vendita nei supermercati secondo Altroconsumo

Il riso è uno degli alimenti preferiti dagli italiani. E’ versatile, costa poco e lo si cucina in mille modi. Insomma, è una vera passione e gli italiani non rinunciano ad acquistare le marche di qualità. L’ultimo test di Altroconsumo aggiorna la classifica del miglior riso italiano in vendita nei migliori supermercati. Si conferma il trend degli ultimi anni, con le label che dominano la graduatoria. Come avremo modo di vedere tra poco con la top 10 di Altroconsumo, non mancano le sorprese, anzi. A partire dal primissimo posto, così come il resto del podio. In totale, la nota associazione di consumatori ha preso in esame 19 etichette diverse: nel complesso i giudizi sono più che positivi, visto che anche il quarto in classifica ha raggiunto come giudizio Qualità Ottima. Ma vediamo qual è il miglior riso in vendita nei supermercati italiani quest’anno.

Classifica del miglior riso italiano in vendita nei supermercati secondo l’ultimo test di Altroconsumo

Ecco la classifica aggiornato all’ultimo test di Altroconsumo sul riso venduto nei supermercati italiani.

Mondella (MD) Carnaroli – Voto 76 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,76 euro a confezione – Migliore del Test – Miglior Acquisto

Grandi Terra del Riso Carnaroli, Risa del Delta del Po IGP – Voto 74 – Qualità Ottima – Prezzo medio 2,63 euro a confezione

Carrefour Riso Carnaroli – Voto 73 – Qualità Ottima – Prezzo medio 2,00 euro a confezione

Conad Riso Carnaroli – Voto 70 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,69 euro a confezione – Miglior Acquisto

Esselunga Riso Carnaroli – Voto 69 – Qualità Buona – Prezzo medio 2,35 euro a confezione

Carosio (Lidl) Carnaroli – Voto 69 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,89 euro a confezione

Coop Riso Carnaroli – Voto 68 – Qualità Buona – Prezzo medio 2,10 euro a confezione

Delizie Dal Sole (Eurospin) Carnaroli – Voto 68 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,89 euro a confezione

Panigada Riso Carnaroli – Voto 68 – Qualità Buona – Prezzo medio 4,89 euro a confezione

Riso Scotti Carnaroli – Voto 68 – Qualità Buona – Prezzo medio 3,64 euro a confezione.

Al primo posto il marchio Mondella Carnaroli

Al primo posto nella classifica del miglior riso italiano di Altroconsumo c’è il marchio Mondella Carnaroli, appartenente alla GDO italiana MD. E grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo, Mondella Carnaroli conquista anche il riconoscimento di Miglior Acquisto (insieme al Riso Carnaroli di Conad). Sul podio salgono anche Grandi Terra del Riso Carnaroli del marchio Risa del Delta del Po IGP, secondo, e Carrefour Riso Carnaroli, terzo.

Tutti e tre guadagnano più di 70 punti, insieme alla valutazione Qualità Ottima. Appena fuori dal podio il già citato Conad Riso Carnaroli, che conferma l’egemonia delle label nella classifica di Altroconsumo. Un gradino sotto si piazza Esselunga Riso Carnaroli, con una valutazione pari a 69 (Qualità Buona). Stesso punteggio anche per Carosio (Lidl) Carnaroli, mentre Coop Riso Carnaroli, Delizie Dal Sole (Eurospin), Panigada Riso Carnaroli e Riso Scotti Carnaroli completano la top 10 con una valutazione pari a 68.