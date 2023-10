Miglior latte del 2023 nei supermercati italiani secondo Altroconsumo

Qual è il miglior latte del 2023 in vendita nei supermercati italiani? A rispondere alla domanda ci pensa Altroconsumo, la nota associazione di consumatori italiana. Di recente ha condotto un test sulle migliori marche presenti sulle confezioni di latte in vendita al supermercato. Senza svelarvi nulla, vi diciamo soltanto che nelle prime due posizioni ci sono due prodotti che costano appena 1 euro al litro. Scopriamo insieme quali sono.

Classifica miglior latte del 2023 in vendita nei supermercati italiani secondo l’ultimo test di Altroconsumo

Conad Buono Dal Gusto Leggero Latte Parzialmente Scremato UHT – 73 – Qualità Ottima – Migliore del Test – Miglior Acquisto – Origine Italia – Prezzo medio 1,04 euro al litro

Latteria (LIDL) Latte Parzialmente Scremato UHT – 72 – Qualità Ottima – Miglior Acquisto – Origine Italia – Prezzo medio 1,09 euro al litro

Mila Latte di Montagna Parzialmente Scremato UHT – 72 – Qualità Ottima – Origine Italia – Prezzo medio 1,77 euro al litro

Malga Paradiso (MD) Latte Parzialmente Scremato UHT – 72 – Qualità Ottima – Miglior Acquisto – Origine – Paesi UE – Prezzo medio 1,09 euro al litro

Selex Latte Parzialmente Scremato UHT – 71 – Qualità Ottima – Origine Francia – Prezzo medio 1,16 euro al litro

Carrefour Latte Parzialmente Scremato Microfiltrato UHT – 71 – Qualità Ottima – Origine Italia – Prezzo medio 1,19 euro al litro

Granarolo Bio Latte Biologico Parzialmente Scremato UHT – 69 – Qualità Buona – Origine Italia – Prezzo medio 1,97 euro al litro

Sterilgarda Latte Parzialmente Scremato Microfiltrato UHT – 68 – Qualità Buona – Origine Italia – Prezzo medio 1,56 euro al litro

Granarolo Latte Parzialmente Scremato UHT – 67 – Qualità Buona – Origine Italia – Prezzo medio 1,64 euro al litro

Granarolo Piacere Leggero Latte Parzialmente Scremato UHT – 67 – Qualità Buona – Origine Italia – Prezzo medio 1,74 euro al litro

Pascoli Italiani (Eurospin) Latte Parzialmente Scremato UHT – 66 – Qualità Buona – Origine Italia – Prezzo medio 1,09 euro al litro

Coop Latte Parzialmente Scremato UHT – 66 – Qualità Buona – Origine Italia – Prezzo medio 1,20 euro al litro

Arborea Latte Parzialmente Scremato UHT – 65 – Qualità Buona – Origine Italia – Prezzo medio 1,37 euro al lietro

Parmalat Bontà e Linea Latte Parzialmente Scremato Brik UHT – 62 – Qualità Buona – Origine Paesi Ue – Prezzo medio 1,59 euro al litro

Parmalat Bontà e Linea Latte Parzialmente Scremato – 61 – Qualità Buona – Origine Italia – Prezzo medio 1,83 euro al litro.

Miglior latte del 2023 nei supermercati italiani secondo Altroconsumo

Non è sempre facile scegliere il miglior prodotto da acquistare al supermercato.

Riassumendo

Con questa lista di Altroconsumo, però, è possibile trovare il miglior latte in vendita, proprio come abbiamo già visto con i migliori spaghetti.

– Altroconsumo ha condotto un nuovo test sul miglior latte in vendita nei supermercati italiani.

– La qualità generale del latte è più che soddisfacente, con la maggior parte dei prodotti che presentano un’origine italiana (anche se non mancano le eccezioni.

– Al primo posto c’è il latte parzialmente scremato Conad Buono Dal Gusto Leggero, che si aggiudica sia il titolo di Migliore del Test che di Miglior Acquisto.

– In seconda posizione si classifica il latte parzialmente scremato Latteria (LIDL), che condivide con il latte del Conad l’etichetta di miglior acquisto.

– Sul gradino più basso del podio Mila, latte di montagna parzialmente scremato prodotto in Alto Adige.