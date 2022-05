Miglior cibo per gatti in vendita al supermercato secondo il nuovo test di Altroconsumo

Altroconsumo ha condotto una ricerca sulle principali marche che vendono il miglior cibo per gatti nei supermercati italiani. Tenendo conto che un’alimentazione corretta è quella in grado di soddisfare le esigenze nutrizionali, ecco che la scelta di un prodotto affidabile e garantito è fondamentale per la crescita sana e vigorosa dei nostri (a)mici.

A seguire la classifica dei prodotti testati da Altroconsumo per eleggere il miglior cibo per gatti. Di recente avevamo visto il miglior cibo per cani.

La classifica del miglior cibo per gatti secondo l’ultimo test di Altroconsumo

Ecco i risultati del test condotto da Altroconsumo su 29 prodotti di cibo per gatti in vendita nei migliori supermercati italiani:

1. Felix Le Ghiottonerie con Pollo – 77 – Qualità Ottima – 0,68 euro a confezione – Migliore del Test

2. Natural Trainer Bocconcini in Salsa con Pollo con Estratto di Mirtillo Rosso – 77 – Qualità Ottima – Migliore del Test

3. Coop Amici Speciali Bocconcini in Salsa con Pollo e Fegato – 74 – Qualità Ottima – 0,33 euro prezzo a confezione – Miglior Acquisto

4. In The Nature Paté Adult Chicken – 72 – Qualità Ottima – 0,88 euro a confezione

5. Esselunga Mao Mousse con Pollo – 71 – Qualità Ottima – 0,39 euro a confezione

6. Almo Nature HFC Complete con Pollo e Carote – 71 – Qualità Ottima – 1,19 euro a confezione

7. Natures Menu Beef & Chicken Adult Complete Meal – 70 Qualità Ottima – 1,49 euro a confezione.

In lizza anche Hill Science Plan Hill’s Science Plan Feline Adult With Chicken

8. Kitekat con Pollo in Gustosa Salsa – 70 – Qualità Ottima – 0,38 euro a confezione

9. Schesir Bio Adult Cat Pollo – 69 – Qualità Buona – 1,10 euro a confezione

10. Select Gold Classic Fit Adult Chicken Paté (Pollo) – 68 – Qualità Buona – 1,12 euro a confezione

11. Hill Science Plan Hill’s Science Plan Feline Adult With Chicken – 66 – Qualità Buona – 16,10 euro a confezione (formato da 1.500 g)

12.

Sheba Selezione in Salsa con Pollo – 66 – Qualità Buona – 0,68 euro a confezione13. Adoc Day by Day con Pollo e Prosciutto – 66 – Qualità Buona – 0,63 euro a confezione14. Ultima Cat Adult Pollo – 65 – Qualità Buona – 7,75 euro a confezione (formato 1.500 g)15. Petfriends Conad Bocconcini in Salsa con Pollo & Tacchino – 65 – Qualità Buona – 0,34 euro a confezione.