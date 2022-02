Miglior cibo per cani da comprare secondo il test di Altroconsumo

Qual è il miglior cibo per cani? Una domanda che si pongono ogni giorno migliaia di famiglie italiane e a cui ha cercato di rispondere l’associazione Altroconsumo con un test sulle principali marche di cibo per cani in vendita nei supermercati italiani.

I parametri presi in considerazione

L’analisi effettuata dai laboratori partner di Altroconsumo si è basata su tutta una serie di parametri importanti per valutare in primis la qualità nutrizionale e in secondo luogo la qualità della materia prima. Tra gli elementi presi in considerazione vi sono la densità energetica, la quantità e la qualità di proteine e grassi, la presenza di carboidrati, vitamine e sali minerali, l’eventuale presenza degli antiossidanti BHA e BHT (ammessi dalla legge ma potenzialmente nocivi per la salute del cane).

Oltre a ciò, Altroconsumo ha valutato anche l’etichetta e il costo per ogni razione giornaliera. Per quanto riguarda la prima, l’associazione si è soffermata sulla presenza delle informazioni obbligatorie sulla base del regolamento europeo n.767/2009. In relazione invece al costo per razione giornaliera, è stato preso come riferimento “il costo per la quantità di prodotto necessaria per nutrire adeguatamente un cane sano di circa 10 kg”.

Classifica miglior cibo per cani secondo Altroconsumo

A seguire la classifica del miglior cibo per cani secondo il test dell’associazione italiana Altroconsumo.

#1 Acana Classics Prairie Poultry: 81 (qualità ottima)

#2 N&D (Farmina) Ancestral Grain Pollo, Farro, Avena e Melograno Adult Mediu & Maxi: 75 (qualità ottima

#3 Hill’s Science Plan Science Plan Adult 1-6 Medium con Pollo: 73 (qualità ottima)

#4 Royal Canin Medium Adult: 72 (qualità ottima)

#5 Esselunga Bao Plus Croccantini con Pollo e Riso: 71 (qualità ottima)

#6 Forza 10 Medium Adult Maintenance al Pesce: 71 (qualità ottima)

#7 Eukanuba Active Adult Alimento Ricco in Pollo Fresco: 70 (qualità ottima)

#8 Adoc Bio Medium & Large Breed con Pollo e Riso: 70 (qualità ottima)

#9 Pro Plan Optibalance Medium Adult Ricco in Pollo: 69 (qualità buona)

#10 Ultima Nature con Pollo Fresco: 68 (qualità buona).

