Ormai è noto come Microsoft 365, per ribadire la sua importanza durante l’utilizzo delle applicazioni Windows (in pratica il pacchetto viene utilizzato tutti i giorni, per questo 365), ma per tutti è ancora noto come Microsoft Office. Stavolta però non ci sono motivi di vanto da tenere in considerazione, bensì una bruta tegola con cui fare i conti. Gli hacker sono infatti riusciti a far circolare delle versioni pirata dal noto pacchetto e all’interno di ci sono degli inquietanti virus particolarmente infetti e soprattutto molto pericolosi.

Il lavoro degli hacker

Vediamo di quali si tratta e cosa fanno.

Word, Excel e Power Point sono solo alcune delle app presenti nel pacchetto di Microsoft Office. Chi utilizza PC con il sistema operativo di Windows conosce bene di cosa stiamo parlano. La brutta notizia però è che gli hacker sono riusciti a riprodurre delle versioni pirata di queste famose app e le hanno messe online gratuitamente. Intendiamoci, questi pacchetti pirata esistono praticamente da sempre, e molti internauti se ne servono, così da evitare di pagare per l’acquisto del Microsoft Office legale. Naturalmente, la cosa oltre a essere immorale è anche rischiosa, perché quando si scaricano prodotti pirati non si sa mai cosa effettivamente si sta installando nel proprio personal computer.

E infatti, ecco che si è scoperto che gli hacker hanno messo online delle versioni pirata del famoso pacchetto con all’interno dei pericolosissimi virus. La scoperta arriva da AhnLab Security intelligence Center (ASEC), azienda sudcoreana esperta proprio in cybersecurity. I ricercatori hanno infatti scoperto che in molte versioni pirata sono state riscontrate delle infezioni, mentre naturalmente nelle versioni ufficiali, quelle legali, talli problematiche non sono state riscontrate, cosa che francamente ci appare scontato, ma per gli esperti del settore è sempre meglio verificare, del resto è il loro lavoro.

Microsoft Office infetto

Sono diversi i tipi di virus scoperti dagli esperti del settore, eccone alcuni particolarmente noti e pericolosi: Orcus RAT, XMRig, 3Proxy, PureCrypter.

Si tratta di malware molto diversi tra loro, ma che rappresentano tutti una grande minaccia per coloro che stanno utilizzando i Microsoft Office infetti. Ad esempio, il primo della lista, ossia Orcus, è un malware che permette agli hacker di spiare da remoto il device della vittima che lo ha installato. In questo caso i criminali potranno mettersi a caccia di dati e scovare anche quelli che danno accesso all’home banking. Particolarmente pericoloso anche PureCrypter, un Downloader che scarica all’insaputa della vittima una serie di altrisul PC e quali tendono a disabilitare l’antivirus, così da rendere il device impotente agli attacchi dei malintenzionati.

Insomma, le truffe online sono ormai all’ordine del giorno, ma nel caso degli attacchi informatici c’è da dire che spesso ce le andiamo anche a cercare. Il modo migliore in questo caso per difendersi è infatti quello di non scaricare programmi pirata, ma affidarsi sempre ai prodotti ufficiali, quelli legali, poiché appunto protetti da patch di sicurezza e non messi online per secondi fini, ossia quelli appunto di infettare i device che li scaricano, cosa che invece molte versioni pirata possono fare. Naturalmente, gli hacker fanno leva sul fatto che offrono un prodotto gratuitamente, ma proprio per questo bisogna scettici e rendersi conto che questi criminali qualcosa devono pur guadagnarci se ci regalano un prodotto.

