Meteo weekend 8 e 9 febbraio, caldo di giorno, sotto zero di notte

Inizia un nuovo weekend e puntuali come sempre arrivano le previsioni meteo. Gli italiani si interrogano, come sarà il tempo questo fine settimana? Il grande freddo alla fine quest’anno non è arrivato, anche se non è ancora finito l’inverno. Ma vediamo cosa ci dicono gli esperti.

Previsioni meteo weekend

E’ un weekend tranquillo, dicono i meteorologi, ma allo stesso temo non mancheranno alcuni scossoni, abbiamo infatti sia l’alta pressione che le nubi, quindi possiamo dire che non ci mancherà proprio nulla. Per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 8 febbraio, clima gradevole soprattutto al sud, in tarda serata e soprattutto di notte invece molto freddo, con temperature anche sotto lo zero al nord.

Per la giornata di domani, domenica 9 febbraio, l’alta pressione mostrerà nuovi segni di cedimento, provocando in tal guisa nubi soprattutto al nord, ma anche sull’aera tirrenica centrale. Verso sera ci si attende anche qualche debole precipitazione a ridossi dei rilievi piemontesi, valdostani e sulla Liguria di Levante.

Medio basso Adriatico e soprattuto al sud, invece, ancora cielo aperto e un clima gradevole. In generale comunque ci aspetta un tempo gradevole mattina e pomeriggio di questo weekend, mentre le serate saranno caratterizzate da freddo e nubi al nord.

