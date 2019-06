Meteo weekend 21-23 giugno: temporali e maltempo in agguato, ecco dove

Il caldo intenso che sta caratterizzando questa settimana di giugno potrebbe essere spezzato durante il weekend da una forte perturbazione che sabato e domenica potrebbe colpire alcune regioni italiane.

Fine settimana con il maltempo

Le ultime previsioni meteo parlano di possibili trombe d’aria e temporali anche forti causati dal passaggio di una perturbazione atlantica che potrebbe rovinare il weekend a chi aveva intenzione di passarlo in spiaggia. Il maltempo, a quanto pare, dovrebbe essere in agguato soprattutto al Nord, dove saranno possibili forti grandinate e persino tornado come scrive ilmeteo.it.

Fino alla giornata di oggi, venerdì 21 giugno, il tempo si manterrà stabile ovunque con temperature molto calde da Nord a Sud. Sabato 22 giugno, in mattinata, il tempo sarà ancora stabile ma dal pomeriggio arriveranno le prime perturbazioni sulle Alpi Occidentali, pianure di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia dove saranno possibili forti grandinate. Altrove invece si manterrà bello e molto caldo. Domenica 23 giugno il tempo dovrebbe migliorare in mattinata ma durante la giornata saranno possibili rovesci nel settore alpino centro orientale. Al Sud, invece, il tempo continuerà ad essere ancora caldo con punte altissime anche di 35 gradi e oltre.

Ondata di caldo in arrivo

La vera ondata di caldo, però, arriverà la prossima settimana e nello specifico dal 24 giugno. Come scrive 3bmeteo, infatti, un promontorio anticiclonico in risalita dal Sahara algerino passerà anche in Italia portando temperature davvero bollenti e superiori alla media stagionale, una situazione che dovrebbe andare avanti per tutto il mese. Le regioni più colpite da questa ondata saranno la Sardegna e le regioni del Centro Nord versante tirrenico. In particolare avremo punte di 38 gradi tra Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio, e di 40 gradi sulle zone interne della Sardegna. Il caldo intenso dovrebbe durare per tutta la prossima settimana ma attendiamo conferme dettagliate sulla situazione meteorologica che ci attende i prossimi giorni.

