Meteo weekend 20-22 settembre: torna il maltempo, nubifragi anche la prossima settimana (zone interessate)

Come sarà il weekend in arrivo dopo i temporali dei giorni scorsi? Il fine settimana tra il 20 e il 22 settembre si prospetta sicuramente molto meno caldo rispetto alla settimana scorsa ma se da oggi dovrebbero aumentare leggermente le temperature, già da sabato qualcosa cambierà.

Previsioni meteo weekend 20-22 settembre

Dopo i temporali di mercoledì e giovedì che hanno fatto scendere i valori termici anche di 10 gradi, per la giornata di oggi dovrebbe tornare il bel tempo con un leggero rialzo termico. Da sabato 21 però molte città saranno nuovamente minacciate da una perturbazione atlantica che porterà ad un peggioramento del tempo. Sabato 21 settembre alcuni nubi e temporali isolati potrebbero colpire le aree centro-settentrionali, area ionica e Sicilia. Dalla serata di sabato però il peggioramento sarà molto più consistente dal Nord Ovest, Sardegna e Tirreno. Domenica 22 settembre il maltempo sarà più consistente in particolare sul Nord Ovest, Liguria, Toscana, Sardegna e Lazio. Il peggioramento giungerà dal pomeriggio di domenica anche su tutto il resto del Nord e fino alla Campania.

Meteo prossima settimana dal 23 al 29 settembre

La prossima settimana non andrà meglio e l’autunno sembra ormai incalzare. Da lunedì 23 infatti è previsto un ciclone accompagnato da correnti instabili e più fresche che colpirà prima Liguria di Levante e alta Toscana, dove potrebbero arrivare forti nubifragi. Con il passare delle ore, tra il 23 e il 24 settembre, il maltempo dovrebbe estendersi anche al Nord e sulle grandi città italiane come Roma, Napoli e Firenze. Si prevedono anche temperature in calo. Da martedì 24 il maltempo interesserà anche il Centro-Sud. E non sembra finire qui perché da mercoledì 25 settembre giungerà un’altra fase di maltempo che dapprima interesserà l’arco alpino tra Lombardia, Veneto, Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e poi il resto del Centro-Nord. Un miglioramento è previsto da giovedì 26 settembre e almeno fino a domenica 29 settembre quando il bel tempo dovrebbe tornare a farci compagnia con giornate gradevoli almeno fino a fine mese.

