Meteo weekend 17-19 gennaio: primo assaggio di neve e grande freddo

Sta per arrivare la neve secondo le previsioni meteo di questa settimana. Gennaio, fino ad oggi, è sicuramente stato caratterizzato da bel tempo e alta pressione non comuni ma gli esperti annunciano il cambiamento a breve, già da questo fine settimana.

Meteo gennaio, neve in vista?

La prima metà di gennaio si è caratterizzata sostanzialmente per una certa stabilità atmosferica e temperature miti rispetto al mese di gennaio.

Previsioni neve dei due modelli ECMWF e GFS

Un primo cambiamento, però, potrebbe arrivare già da questo weekend. Da venerdì 17 gennaio, infatti, le piogge inizieranno a colpire le regioni nord-occidentali, in particolare su Liguria e Toscana già da venerdì pomeriggio. Durante la giornata di sabato 18 gennaio questo fronte perturbato giungerà anche velocemente nelle regioni del nord est e sul centro ma già da fine giornata dovrebbero attenuarsi. Domenica 19 gennaio, invece, dovrebbe giungere un nuovo impulso freddo a partire dal nord est e in genere su tutto il nord con venti e piogge e qualche nevicata sul Piemonte a 500 metri di quota così come su Liguria e Lombardia. Deboli fenomeni potrebbero poi interessare le regioni adriatiche centrali con neve sugli Appennini mentre al Sud e sulle restanti regioni il tempo dovrebbe mantenersi asciutto. In linea di massima, comunque, non sono previsti grossi scossoni meteorologici e almeno fino domenica 19 gennaio il grande freddo invernale sarà ancora un miraggio se non per qualche ora.

Per ora la neve potrebbe cadere, secondo il modello europeo (ECMWF) durante la giornata di venerdì tra Liguria, Piemonte e Lombardia ma oltre i 700 metri di altezza. Diversa la tesi del modello americano (GFS) che invece prevede una sorta di irruzione artica durante questo fine settimana con calo delle temperature al nord est e nord ovest e nevicate a bassa quota tra Piemonte e Lombardia. In sostanza non c’è ancora certezza sul fronte neve ma appare probabile che questa potrebbe cadere solo al Nord e non a quote pianeggianti. Per ora non ci resta che attendere novità in merito.

