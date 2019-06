Meteo weekend 14-16 giugno: caldo africano in aumento, le città interessate

Arriva un’altra ondata di caldo africano sull’Italia che per tutto il weekend darà filo da torcere a chi non ama i bollori estivi. Le correnti calde giungeranno dal deserto tunisino muovendosi sull’Italia e in particolare al Sud e Isole.

Dove farà caldo, le città bollenti

Le previsioni meteo, quindi, annunciano l’arrivo di una intensa ondata di caldo africano con punte di 40 gradi al Sud, in particolare su Sardegna e Sicilia. Al Nord saranno previste massime di 28-34 gradi mentre al centro le temperature arriveranno a punte di 27-39 gradi. Tra le città più calde segnaliamo Milano, Bologna, Ferrara, Mantova, Verona, Rovigo, Brescia, Venezia, Sassari, Firenze, Grosseto, Perugia, Terni, Roma, Foggia, Cosenza, Catania, Lecce, Napoli, Caserta e Messina. Le regioni che soffriranno di più questa intensa ondata saranno Toscana, Umbria e in Sardegna, in particolare nelle zone interne. Addirittura farà caldo anche in montagna, con punte di 30 gradi in alcune zone Appenniniche. Sabato il caldo si farà sentire molto al Sud e nelle regioni Adriatiche mentre domenica 16 giugno, il caldo perderà leggermente di intensità ma sempre con temperature molto calde che supereranno i 30 gradi.

Da oggi, fino a domenica, insomma, il caldo ci accompagnerà in maniera costante facendoci dimenticare il mese di maggio piovoso e freddo. Secondo gli esperti meteo di 3bmeteo e ilmeteo.it, le temperature rimarranno alte anche la prossima settimana anche se, forse, la morsa africana dovrebbe allentarsi tra lunedì e martedì.

Tendenze agosto

Nel frattempo gli esperti meteo sembrano svelare già le prime tendenze per luglio e agosto. Mentre il mese di luglio sarà molto caldo quasi costantemente, agosto sarà un mese più incerto. Dal 2 al 12 agosto dovrebbe insistere l’Anticiclone Africano con punte fino a 42 gradi ma dalla metà del mese potrebbero giungere correnti instabili di matrice atlantica con grandinate, nubifragi, alluvioni. Il caldo si riaffermerà dopo il 20 del mese, con una nuova ondata di calore. Non resta che attendere nuovi aggiornamenti a riguardo.

