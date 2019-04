Meteo weekend 13 e 14 aprile: Palme con la pioggia, instabilità anche a Pasqua

Le previsioni meteo per il weekend delle Palme appare molto instabile e a quanto pare non ci regalerà bel tempo. Sabato 13 e domenica 14 aprile si appresta ad essere un fine settimana piovoso o comunque molto instabile su buona parte d’Italia considerando anche il periodo che dovrebbe invece offrire giornate miti e soleggiate.

Pioggia durante il weekend

Da quello che si apprende grazie alle previsioni meteo, il tempo per il weekend delle Palme non sarà affatto favorevole tanto che le temperature saranno sotto la media rispetto a quelle stagionali.

Prime tendenze per Pasqua

Per sabato 13 aprile, il tempo sarà incerto con temporali sparsi e schiarite al Sud, ovest della Sicilia, nel Sud della Calabria e coste campane. Peggioramento dal pomeriggio su Calabria, Basilicata, settori centro meridionali della Puglia e in Sardegna, dove sono attese piogge. Molto nuvoloso, invece, sarà al Centro Nord con piogge sparse sulle coste adriatiche e nevicate sulle Alpi sopra i 1300 metri, tanta pioggia dal pomeriggio su Piemonte e Liguria.

Domenica 14 aprile sarà ancora peggio con piogge e temporali su tutto il paese. Neve che potrebbe cadere anche a meno di mille metri e temperature generalmente in discesa quasi ovunque. Dunque, sarà un clima tutt’altro che primaverile. Un leggero miglioramento dovrebbe giungere da lunedì 15 aprile ma a quanto pare non dovrebbe andare avanti per molto. La settimana di Pasqua, infatti, dovrebbe essere caratterizzata da altrettanta instabilità. Le temperature dovrebbero tornare nella media stagionale, anche se ancora non ci sono certezze al riguardo ma non mancheranno ancora temporali, nubi e schiarite alternate che colpiranno soprattutto Piemonte e Liguria, il versante Tirrenico, Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna. Per adesso, quindi, si può dire che non sarà un weekend pasquale con i fiocchi ma per avere maggiori aggiornamenti a riguardo bisognerà attendere i prossimi giorni.

