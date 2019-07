Meteo weekend 12-14 luglio: torna il maltempo, le zone interessate

Dopo alcuni giorni di temporali, grandinate potenti e temperature giù di 10 gradi le previsioni meteo sembrano annunciare alcune novità per il weekend del 13 e 14 luglio. L’allerta maltempo che ha interessato il Nord e Centro Italia in particolare, causando bombe d’acqua e fortissime grandinate sulla costa adriatica è terminato e il sole sembra essere tornato a splendere seppur con temperature molto gradevoli e al di sotto della media stagionale.

Previsioni meteo 12-14 luglio

Sulle regioni centrali e settentrionali la media di questi giorni si attesta su 25-27 gradi, un pò più alte al Sud ma sicuramente più sopportabili rispetto alla settimana precedente. Durante il weekend però arriverà un vortice depressionario dalla Russia che investirà parte dell’Italia. Ciò significa che il maltempo tornerà a farsi sentire su alcune regioni italiane dove a regnare sarà l’instabilità. Come riporta ilmeteo.it, delle correnti instabili in discesa dall’Europa nordorientale raggiungeranno alcune zone italiane causando nuovamente temporali e piogge. Se per la giornata di oggi, venerdì 12 luglio, il tempo si manterrà stabile e soleggiato con temperature gradevoli, da sabato il peggioramento arriverà in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Romagna già dal mattino con temporali anche forti mentre il pomeriggio scenderà su Marche, Abruzzo e Molise. Sulle coste adriatiche, in particolare, non sono da escludere fenomeni intensi come quelli di martedì e mercoledì. Sul resto d’Italia, invece, il tempo sarà più stabile ma senza la calura della settimana scorsa.

Per domenica 14 luglio, il maltempo arriverà in Puglia, Campania, basso Lazio e Calabria con rovesci e piogge mentre sulle restanti regioni ci dovrebbe essere un miglioramento netto anche della colonnina di Mercurio.

Tendenze prossima settimana

Le previsioni meteo per la prossima settimana sembrano abbozzare una situazione più stabile su buona parte d’Italia ma sicuramente con temperature normali. Fino al 20 luglio, almeno in base alle tendenze attuali, il grande caldo non dovrebbe tornare. Dal 15 luglio fino alla metà della settimana prossima il tempo dovrebbe essere soleggiato un pò ovunque ma da mercoledì/giovedì potrebbero giungere altre piccole parentesi di maltempo con piogge diffuse. Il gran caldo, insomma, se tornerà sarà solo dopo il 20 del mese. Attendiamo maggiori conferme.

