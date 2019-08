Meteo weekend 11-12 agosto: caldo stabile, il 15 arriva la burrasca di Ferragosto

Il meteo di agosto prosegue con parecchia instabilità tra caldo e temporali secondo il calcolo europeo ECWMF. Dopo la canicola dei giorni passati, infatti, l’Italia sarà ancora attraversata da un’ondata di caldo; sono infatti previsti picchi fino a 43°C-44°C in Puglia e Sicilia tra il 10 e il 12 agosto prima che a Ferragosto giunga la burrasca che dovrebbe portare ad un calo termico tra il 15 e il 16 del mese.

Le previsioni meteo

Durante il weekend in arrivo il tempo si manterrà ancora stabile e caldo in molte zone, soprattutto al Sud. A ridosso di Ferragosto però arriverà la tempesta omonima che porterà maltempo e un calo delle temperature su Alpi, Prealpi, Pianura Padana e Appennino Tosco-Emiliano fino al Lazio ed Abruzzo. La burrasca colpirà in parte anche il Sud anche se in maniera minore, dato che passato Ferragosto il tempo dovrebbe tornare ad essere sereno e caldo. Il weekend in arrivo, in ogni caso, regalerà ancora temperature bollenti su gran parte d’Italia, anche in vista del secondo esodo mensile che vedrà molto traffico su strade e autostrade.

Consigli anti caldo

Nel frattempo, è bene seguire alcuni consigli per proteggersi dal caldo come evitare di fare attività fisica dalle ore 11 alle ore 19, bere molti liquidi durante il giorno, vestirsi con abiti leggeri e traspiranti, fare pasti leggeri e poco grassi, bere con moderazione caffè, alcolici e bevande con caffeina. E’ bene proteggere dal caldo anche i nostri animali per cui cambiare spesso la ciotola dell’acqua ed evitare di portarli fuori durante gli orari più caldi possono essere accorgimenti molto utili per evitare colpi di calore anche per i nostri amici a 4 zampe.

