Meteo ultimo weekend di marzo e aprile 2019: tra anticiclone e maltempo

Dopo gli ultimi giorni di maltempo l’anticiclone dovrebbe tornare sull’Italia portando di nuovo sole e temperature miti e primaverili. Si tratta dell’ennesimo ribaltone del mese di marzo che annuncia un cambio di rotta netto. Ad aprile, però, il tempo potrebbe tornare ad essere più burrascoso.

Meteo ultimo weekend di marzo

Fino alla giornata di oggi, giovedì 28 marzo, freddo anomalo e temperature più basse rispetto alla media saranno quasi sempre presenti in buona parte d’Italia. Da venerdì’ 29 marzo però cambierà tutto con il ritorno dell’alta pressione che porterà di nuovo stabilità e aumento della colonnina di mercurio. Fino a venerdì alcuni addensamenti saranno presenti nelle zone sud orientali della Sicilia ma il tutto migliorerà già dal pomeriggio al Centro Nord con l’arrivo dell’anticiclone. Il clou sarà tra sabato 30 e domenica 31 marzo quando il bel tempo sarà presente ovunque con le temperature in aumento anche di 4 gradi. Si prevedono massime di 20 gradi, dunque abbastanza nella norma per il periodo.

Meteo aprile con maltempo e instabilità nella prima settimana

Che cosa cambierà dal 1 aprile? Se fino a domenica 31 il tempo sarà clemente grazie all’anticiclone, da lunedì 1 aprile torneranno le correnti gelide e l’instabilità. Dunque da lunedì l’Italia sarà nuovamente colpita da vento gelido, temporali e vento, il tutto durerà qualche giorno, fino al 3-4 aprile. Lunedì il maltempo farà la sua comparsa al Nord Ovest e dal pomeriggio fino al Centro. Tra martedì 2 e mercoledì 3 aprile il tempo brutto sarà presente in Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia dove arriveranno vere e proprie ondate di freddo che giungeranno anche su Sardegna, Toscana, Lazio e Campania. Tra il 4 e il 5 aprile il maltempo si sposterà verso Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia. La prima settimana di aprile dunque sarà caratterizzata dalla presenza di tempo avverso un pò ovunque. Soltanto dal fine settimana ci dovrebbe essere un miglioramento ma bisogna attendere nuove conferme per saperne di più. Inoltre, le tendenze meteo avevano già parlato di un mese piuttosto turbolento con ondate di maltempo anche tra Pasqua e 25 aprile.

Leggi anche: Meteo Pasqua 2019 e ultima decade di marzo: freddo e instabilità torneranno a fare capolino

Condividi su