Meteo settimana di Pasqua e Pasquetta 2019: temporali e sole in agguato, zone interessate

Arriva la settimana di Pasqua ma le previsioni meteo non sembrano essere del tutto clementi. Per chi si appresta a partire per le vacanze sapere cosa riserverà il tempo durante la settimana pasquale è fondamentale, soprattutto alla luce degli ultimi giorni in cui freddo e pioggia hanno tartassato il nostro paese allontanando sempre di più la primavera.

Meteo settimana di Pasqua

Dopo un weekend freddo con temperature sotto la media la settimana di Pasqua vedrà un ribaltone a partire da mercoledì 17 aprile. Dall’Africa giungerà un’area di alta pressione sub tropicale che nel nostro paese inizierà a percepirsi nelle aree tirreniche e il Nord Ovest. Le temperature aumenteranno fino a tornare nella media stagionale un pò ovunque. Per la giornata di oggi ancora qualche nuvolosità ma il tempo andrà migliorando in giornata, miglioramento che avrà il suo apice tra mercoledì 17 e venerdì 19 aprile quando le temperature potrebbero toccare anche 20-22 gradi su tutto lo Stivale.

Come sarà il tempo a Pasqua e Pasquetta?

Dunque, dopo un periodo freddo e instabile, la settimana di Pasqua dovrebbe riportare i valori nella norma e risultare anche più soleggiata ma non sembra destinato a durare. Pasqua e Pasquetta, infatti, saranno all’insegna della dinamicità con temporali possibili e nuvole sparse che lasceranno il posto al sole. Quello che sembra certo è che il tempo dovrebbe mantenersi bello fino alla mattina di domenica 21 aprile, tranne sul versante Tirrenico, dove è previsto qualche annuvolamento. Dal pomeriggio di Pasqua arriveranno i primi temporali su Toscana, Lazio, Campania, Sardegna, Sicilia e Appennino Centro-Meridionale, altrove dovrebbe rimanere abbastanza stabile. Ancora instabilità anche a Pasquetta, lunedì 22 aprile, quando saranno previsti temporali improvvisi anche se di breve durata alternati a schiarite. Solo su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia il tempo dovrebbe mantenersi bello senza intralci.

La stessa instabilità dovrebbe rimanere costante fino alla fine del mese, quindi c’è il rischio che anche il ponte del 25 aprile potrebbe essere caratterizzato da piogge sparse e temporali. Non resta che aggiornarci appena avremo notizie più esaustive.

