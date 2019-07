Meteo prima settimana di luglio 2019: ancora caldo bollente ma anche temporali, ecco dove

Dopo un fine giugno davvero bollente, le previsioni meteo per la prima settimana di luglio annunciano la persistenza del caldo ma in attenuazione al Nord. Vediamo nel dettaglio che cosa ci attende.

Arrivano i temporali

L’Anticiclone sub tropicale è ancora presente sullo Stivale ma piano piano dovrebbe lasciare spazio a temperature più sopportabili. La colonnina di Mercurio è ancora infiammata e le temperature appaiono sempre sopra la media. Da oggi, 2 luglio, però, qualcosa dovrebbe cambiare e aprirsi una fase meno afosa e più sopportabile. Al Nord, in particolare, potrebbero farsi vedere i primi temporali; da giovedì 4 luglio l’Italia potrebbe essere spaccata in due con il Nord raggiunto dai temporali e temperature più fresche e il Centro e il Sud ancora nella morsa del caldo e punte fino a 37 gradi. Da venerdì 5 luglio, poi, il caldo estremo dovrebbe tornare a farsi sentire un pò ovunque anticipando un altro weekend bollente in particolare sulle Isole Maggiori ed il versante tirrenico. Sarà quindi una settimana sempre calda e con pochi cambiamenti se non i locali temporali al Nord attesi tra il 2 e il 4 luglio che faranno respirare la popolazione.

Nel dettaglio durante la giornata di oggi giungeranno temporali sulle Alpi fino a Lombardia, Emilia e Veneto ovest mentre tra mercoledì 3 e venerdì 5 luglio le precipitazione colpiranno anche gli Appennini centrali.

Previsioni e tendenze luglio

Dopo un weekend del 6 e 7 luglio ancora bollente, la settimana dall’8 al 14 luglio potrebbe essere ancora calda ma forse meno rispetto a questa in atto. Il Nord, soprattutto, vedrà le temperature ridursi mentre al Sud il caldo resterà ma sicuramente meno afoso di quello attuale. La prima metà di luglio, insomma, sarà caratterizzata da caldo e poche piogge ma tutto sommato sarà un caldo sopportabile. Solo dopo la metà del mese potrebbero giungere più precipitazioni e i temporali.

Grandi sorprese anche ad agosto con un avvio molto caldo grazie all’Anticiclone Africano che durante la prima settimana potrebbe portare temperature fino a 37-38 gradi al Sud e 35 al Centro e al Nord.

Le tendenze per agosto parlano di un mese caldo almeno fino a Ferragosto per poi accogliere l’arrivo di temporali e aria più fresca.

