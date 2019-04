Meteo prima settimana di aprile 2019: tra pioggia e grandine aspettando Pasqua

Aprile è appena iniziato ma le previsioni meteo non promettono nulla di buono per questa prima settimana. Tornano piogge e maltempo e anche le temperature dovrebbero scendere di qualche grado. Dopo l’ultimo weekend di marzo in cui il tempo è stato clemente e ci ha regalato giornate soleggiate e nettamente primaverili, l’avvio di primavera sembra stravolgere questa tendenza che potrebbe continuare anche tra Pasqua e il 25 aprile.

Settimana con vortice freddo

L’affondo polare ci sarà da oggi, martedì 2 aprile, con i primi grandi cambiamenti dalle regioni del Nord. Si inizierà con nuvolosità marcata e piogge tra Valle d’Aosta, Piemonte e sul ponente ligure fino a raggiungere il Centro e la Sardegna. Il peggioramento vero e proprio andrà in scena da mercoledì 3 aprile con piogge e grandine sul Nord, zone alpine e a rapida estensione fino al Centro e al Sud. Il clou del maltempo è previsto giovedì 4 aprile con un vortice di bassa pressione che porterà nubifragi su Liguria, Toscana, Lazio, Sardegna, forti venti e neve sulle Alpi. Anche le temperature scenderanno soprattutto al Centro Nord. Da venerdì 5 aprile giungerà il primo miglioramento dal Sud mentre al Nord ci sarà ancora pioggia e neve intorno ai 1200 metri. Da quello che si apprende anche il prossimo weekend dovrebbe essere incerto. Per sabato 6 e domenica 7 aprile le previsioni attuali parlano di incertezza ma bisogna attendere le previsioni aggiornate per saperne di più.

Che cosa accadrà i prossimi giorni

Il tempo dovrebbe decisamente migliorare dalla prossima settimana. A dirlo i modelli meteorologici sulle previsioni a lungo termine anche annunciano una ripresa da lunedì 8 aprile. Per quanto riguarda le vacanze di Pasqua e il ponte del 25 aprile, invece, la questione è ancora in sospeso. Le prima anticipazioni meteo sembrano orientate ad una marcata incertezza, dunque ad un tempo piuttosto capriccioso durante le feste ma si tratta di proiezioni a lungo termine che dovranno essere smentite o confermate più avanti.

