Meteo, previsioni dal 12 al 15 settembre, temperature in aumento nel weekend

Chi si aspettava un assaggio di autunno rimarrà molto deluso, le previsioni meteo ci dicono che sull’Italia sono tornate le temperature estive, ma il picco di caldo arriverà soprattutto nel weekend. Andiamo a vedere quali sono le dritte degli esperti meteorologi.

Previsioni meteo dal 12 al 15 settembre

Le temperature si riportano tra i 28 e i 31 gradi, grazie al massiccio rinforzo dell’anticiclone sul Mediterraneo.

Nella giornata di oggi, giovedì 12 settembre, avremo quindi una giornata stabile e in larga parte soleggiata, fatta eccezione per una residua variabilità limitata all’estremo Sud peninsulare, dove non escludiamo gli ultimi fugaci piovaschi tra Salento e Calabria ionica. Le temperature saranno tra i 26 e i 28 gradi su gran parte dello stivale, con qualche punta in più su Puglia, Sicilia e Sardegna.

Temperature in aumento già da domani, venerdì 13, dove sulle centrali tirreniche, Puglia e isole maggiori si potranno toccare i 30-31°C, ma anche sulla Val Padana il caldo non sarà da meno, con temperature che toccheranno comunque i 28 gradi. Ci si attende dunque un week end davvero estivo, praticamente l’opposto di quanto invece per ora ci dicono le previsioni meteo rispetto al fine settimana prossimo. Ma concentriamoci nuovamente su sabato 15 e domenica 16 settembre.

Vista la configurazione generale delle correnti d’aria, le zone dove si farà sentire maggiormente il caldo saranno quelle più occidentali ed in particolare le due Isole maggiori e buona parte dell’area tirrenica centro-meridionale. Siete autorizzati ufficialmente a spaventarvi, visto che i meteorologi ci dicono che nelle zone interne della Sardegna si toccheranno anche i 35 gradi, con caldo intenso comunque su tutto il paese. Insomma, un nuovo assaggio di estate ci attende, e forse non ne sentivamo il bisogno.

