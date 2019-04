Meteo Ponte 25 aprile: Italia spaccata a metà, ecco le zone interessate dal maltempo

Previsioni meteo funeste per il ponte del 25 aprile e per la giornata del 24 aprile. Il maltempo sembra che caratterizzerà buona parte di questi giorni, sulla carta primaverili, a causa del ciclone mediterraneo che, secondo ilmeteo.it, dovrebbe portare a pioggia, temporali e grandine in molte regioni italiane. Vediamo nel dettaglio le zone interessate.

Regioni colpite dal maltempo

Tra le regioni più colpite dal maltempo sicuramente quelle del Centro Nord, in particolare Marche, Toscana e anche Lazio ma solo fino ad oggi, in quanto già da domani, 25 aprile, ci sarà un netto miglioramento.

Meteo 25 aprile

Per la giornata di oggi, il maltempo imperverserà su buona parte del Centro, Emilia Romagna e Liguria, fino a raggiungere Piemonte, Lombardia e Alpi. Saranno quindi due giornate all’insegna della pioggia e del tempo avverso.

Per il 25 aprile, giorno della Liberazione, inizierà il primo miglioramento che partirà proprio dal Centro Sud mentre al Nord l’instabilità farà ancora da padrona. Tempo discreto su Toscana, Umbria, Marche mentre al Sud qualche nuvola potrebbe contraddistinguere la giornata di festa. La situazione peggiore si avrà su Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto occidentale, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna centro-occidentale dove sono previsti temporali e nuvolosità intensa. Secondo gli esperti potrebbe giungere anche la grandine su alcune città come Torino, Milano, Genova, Brescia, Verona e Vicenza mentre sulle Alpi, addirittura, dovrebbe anche tornare la neve. Sole, invece, sulle Isole, qualche nuvolosità residua su Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio. Per quanto riguarda le temperature saranno stazionarie al Centro con una media di 20 gradi, 17 gradi sono invece previsti al Nord mentre al Sud si potrebbero avere punte di 25 gradi.

Dunque sarà un 25 aprile con un’Italia spaccata a metà. Bel tempo al Centro e al Sud e tempo molto incerto e perturbato su buona parte delle regioni del Nord. Una situazione che dovrebbe proseguire anche venerdì 26 e sabato 27 aprile, quando l’instabilità darà ancora filo da torcere alle regioni settentrionali. Non ci resta che attendere aggiornamenti.

