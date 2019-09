Meteo ottobre 2019: che tempo farà tra pioggia e l’attesa ‘ottobrata’

L’ultimo weekend di settembre si conferma all’insegna del bel tempo e delle temperature in rialzo ma dalla prossima settimana, e nello specifico da ottobre, qualcosa potrebbe davvero cambiare. Vediamo che cosa ci preannunciano le previsioni meteo.

Previsioni meteo prossima settimana

Le previsioni meteo annunciano un inizio settimana che proseguirà con il bel tempo e quindi da lunedì 30 settembre a mercoledì 2 ottobre sole e valori medi di 22-25 gradi saranno ancora presenti su quasi tutta la penisola. Il peggioramento però arriverà da giovedì 3 ottobre quando una massa di aria fredda porterà venti freddi, temporali e grandine con decisi cali delle temperature. Saranno colpiti, in particolare, Triveneto e regioni adriatiche, e poi da venerdì 4 ottobre anche Toscana, Umbria e Lazio. Dal primo weekend di ottobre, però, le condizioni meteorologiche dovrebbero migliorare e quindi il bel tempo caratterizzerà il prossimo weekend.

Meteo ottobre

Come sarà il meteo ad ottobre? La stagione autunnale è iniziata tra temporali e giornate miti ma ottobre, secondo gli esperti meteo, potrebbe riservare alcune interessanti sorprese. Come già anticipato i primi due giorni del mese saranno all’insegna del bel tempo ma tutto cambierà dal 3 e 4 ottobre, quando una massa di aria fredda causerà maltempo generale e un calo delle temperature. Il primo weekend del mese sarà in ripresa e senza rivoluzioni meteorologiche ma in generale si annunciano delle bordate fredde che piano piano faranno abbassare le temperature soprattutto sulle regioni centro settentrionali.

Già dal 3 di ottobre i valori dovrebbero scendere anche di 7 gradi. Dal 5 al 7 i meteorologi prevedono una sorta di calma piatta, con tempo generalmente buono, ma verso la fine della prima decade ecco che il maltempo tornerà a farci compagnia con piogge abbondanti e temporali che stavolta dureranno fino a metà mese. Dal 15 di ottobre, sostanzialmente, dovrebbe tornare la rimonta anticiclonica e inizierà la classica ottobrata, temperature miti e tempo soleggiato per vari giorni. In linea di massima, quindi, il meteo di ottobre sarà caratterizzato da una variabilità accentuata. Attendiamo comunque nuove conferme.

