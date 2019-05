Meteo maggio 2019: tendenze del mese, la primavera non decolla

Dopo un mese di aprile molto instabile l’inizio di maggio sembra continuare sulla falsariga del mese scorso. Le previsioni meteo promettono il ritorno dell’alta pressione ma non sarà tutto oro quel che luccica. Vediamo che cosa ci attende.

Previsioni meteo per oggi 1 maggio, Italia letteralmente spaccata

Da oggi, 1 maggio, ci sarà la rimonta dell’alta pressione ma non durerà molto. Il sole splenderà al nord quasi ovunque ma anche sulle regioni tirreniche, Sardegna, Sicilia e Calabria con temperature fino a 23 gradi. Diverso sarà il clima al centro sud nelle zone interne dove le temperature potrebbero essere più basse e addirittura potrebbe piovere. Maltempo è infatti previsto sulle zone appenniniche di Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria mentre sulle coste il tempo dovrebbe mantenersi clemente.

Sempre per la giornata del 1 maggio è previsto un calo termico anche di 8 gradi nelle zone dove il maltempo si farà sentire maggiormente, dunque al centro sud. Si tratta, in sostanza, di un’Italia spaccata a metà in cui sole e pioggia faranno ancora una volta da spartiacque.

Tendenze meteo per maggio

Che cosa ci attende, invece, dal 3 al 7 maggio? La tendenza per i giorni a seguire appare negativa. Il maltempo dovrebbe tornare a farsi sentire già dal 3 maggio con l’arrivo dell’anticiclone, questo significa un grande rischio per temporali e nuvolosità marcata in molte regioni italiane, in particolare al Nord. Fino al 7 maggio, quindi, il tempo non sarà del tutto clemente e lo Stivale si troverà ancora una volta a fare i conti con una situazione instabile. Attendiamo comunque maggiori dettagli per confermare o smentire quanto detto. La primavera, insomma, che a marzo sembrava già arrivata ha avuto un brusco stop da aprile e la prima settimana del mese di maggio non promette grandi cambiamenti.

Leggi anche: Meteo 1 maggio 2019: Italia spaccata a metà, dove ci sarà il sole

Condividi su