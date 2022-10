Dopo Halloween caldo anomalo e rischio alluvioni anche a novembre, quando arriva il freddo?

Cosa ci prospetta il meteo ad Halloween? Che sarà un Halloween molto estivo e caratterizzato da temperature sopra la media ormai è chiaro a tutti. Basta guardarsi intorno per scorgere persone vestite quasi estive o qualcuno costretto a togliersi il giubbotto autunnale perché troppo pesante. Fino al 31 ottobre sull’Italia ci sarà l’anticiclone di Halloween, che porterà anche 30 gradi in alcune zone del paese. Un caldo davvero anomalo. Insomma, sembra proprio di essere a giugno e gli esperti hanno annunciato caldo anche di 10 gradi sopra la media a causa dell’anticiclone africano.

Nessuna pioggia, nessuna nuvola, solo cielo azzurro e un clima che definire autunnale è proprio una barzelletta. In alcune zone come Sardegna, Centro Nord e Alpi, le temperature resteranno alte per parecchi giorni, almeno fino ad Halloween. Al Sud si toccheranno anche 32 gradi, al Centro 28 gradi e al Nord fino a 25 gradi. E novembre potrebbe non andare meglio, almeno per i primi giorni.

Previsioni meteo Halloween, continua ancora il caldo anomalo almeno fino al 2 novembre

Le previsioni meteo non lasciano molte speranze. Secondo Gabriele Serafini, Tecnico meteorologo Ampro:

«Si profila la possibilità che il mese di ottobre risulti il più caldo dal 1800. La situazione è grave nei ghiacciai, che stanno soffrendo del caldo in quota, con picchi fino a 15-16 gradi a 1500 metri»

Chiaramente, non è proprio normale percepire questi valori tra la fine di ottobre e novembre. Il rischio è che continuando così ci saranno alluvioni molto gravi, come quella che ha interessato le Marche a settembre. Il problema climatico non riguarda solo l’Italia ma anche il resto d’Europa. In Germania, Belgio e Danimarca le temperature sono superiori alla media anche di 12 gradi e Coldiretti ha lanciato l’allarme per i raccolti.

Quando dovrebbe arrivare finalmente il freddo?

Il clima estivo andrà avanti per tutto il weekend, quindi chi partirà per il ponte di Ognissanti rischia di trovare temperature anomale e magari di dover rivedere l’abbigliamento.

Ma allora quando arriva il freddo? Non è ancora chiaro, ma sicuramente almeno fino ad Hallowen avremo a che fare con il caldo causato dall’anticiclone. Tempo che si manterrà stabile anche il 1 novembre. Appena finito il ponte, quindi dal 2 novembre in poi, qualcosa potrebbe cambiare. Per gli esperti meteo potrebbe essere l’inizio di un graduale smantellamento dell’anticiclone africano.

Quindi, la circolazione atmosferica potrebbe cambiare del tutto dal weekend del 5-6 novembre. Le prime piogge inizieranno ad interessare le regioni del nord da mercoledì 2 novembre e anche le temperature scenderanno un pò. Un abbassamento apprezzabile dei valori termici si avrà, però, solo dal 5 novembre. Bisogna dire che si tratta di previsioni meteo a lungo termine e quindi non è ancora sicuro se davvero il freddo arriverà dopo il ponte di Ognissanti. Anche il noto metereologo Giuliacci ha ipotizzato l’arrivo delle temperature autunnali tra una decina di giorni. Non ci resta che aspettare.