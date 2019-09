Meteo fine settimana 27-29 settembre, sole sull’Italia, piogge al nord

E anche questo week end lo abbiamo raggiunto. Ma sarà clemente il meteo con noi, dopo una settimana di duro lavoro? Se volete scoprire quali sono le previsioni di questi ultimi giorni di settembre, dal 27 al 29, allora ecco il parere degli esperti.

Previsioni meteo week end

Le previsioni ci dicono che ci attende un clima più stabile per questo week end ormai imminente.

Il fine settimana sarà quindi all’insegna di un cielo, fatto però eccezione per le regioni settentrionali, la Toscana e la Calabria, dove sono invece attesi alcuni disturbi. Per la giornata di domani, venerdì 27 settembre, tempo stabile e in gran parte soleggiato, salvo nubi irregolari e qualche debole ed isolata pioggia su Levante Ligure, alta Toscana e zone interne della Calabria.

Per sabato e domenica invece, al nord le nubi aumentano e, come dicevamo, se gran parte dell’Italia si gode un fine settimana soleggiato, nelle regioni settentrionali invece ci saranno non pochi disturbi in questo senso. Dunque, qualche pioggia non solo sul Levante Ligure ma anche in prossimità delle Alpi centro-orientali, soprattutto per domenica 29 settembre.

Le regioni centrali tirreniche avranno grossomodo lo stesso trattamento dalle nuvole, si prevede infatti pioggia anche in questa zona, ma anche su Toscana e Lazio sono attesi deboli piogge in estensione. Per il resto dell’Italia invece le previsioni meteo ci dicono che ci sarà il bel tempo.

