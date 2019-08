Meteo Ferragosto 2019: 15 agosto con sole ma caldo in attenuazione

Dopo un weekend con caldo africano e temperature anche di 40 gradi percepite in molte zone italiane, le previsioni meteo annunciano l’arrivo di un grande cambiamento con forti temporali che hanno già hanno fatto la loro apparizione lunedì 12 agosto al Nord.

Come sarà il tempo a Ferragosto?

Si parla di calo termico fino a mercoledì 14 agosto ma già dal 15 il miglioramento sarà in atto.

Le temperature dovrebbero scendere di qualche grado un pò ovunque

I temporali interessaranno molte città e regioni italiane a partire da Valle d’Aosta, Piemonte nord-occidentale, nord-ovest della Lombardia e Sud Tirolo, Verbano-Cusio-Ossola, Varesotto, Valtellina, Val Chiavenna e Prealpi lombarde, Dolomiti venete e trentine fino a Alpi, Prealpi, Milano, Trento e Bolzano, Verona e Vicenza. Temporali, venti e grandinate si estenderanno poi al Friuli, tutto il Veneto ed Emilia Romagna con un crollo termico anche di 10 gradi. Questo dovrebbe accadere nella giornata di oggi mentre mercoledì 14 inizierà già un miglioramento al Nord mentre Centro e Sud godranno ancora di tempo stabile e soleggiato anche se con temperature meno calde.

Per il giorno di Ferragosto, il tempo dovrebbe tornare ad essere stabile e soleggiato anche al Nord, eccetto qualche velatura su Alpi e Prealpi. La tanto attesa burrasca di cui tanto si era parlato a questo punto non si verificherà e per gli italiani in vacanza anche la giornata di Ferragosto dovrebbe essere all’insegna del bel tempo. Dal 16 di agosto, addirittura, dovrebbero aumentare di nuovo le temperature ma grazie all’anticiclone delle Azzorre quelle percepite dovrebbero essere più basse rispetto ai valori di questi giorni.

Per adesso, insomma, sembra che il maltempo a Ferragosto sia scongiurato, anzi l’Italia sarà attraversata da una fase di bel tempo e ancora caldo in attesa di un pò più di fresco. La gita del 15 agosto è salva.

