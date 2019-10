Meteo, dopo oltre 60 giorni di agosto, temperature in picchiata di colpo

Ultimi giorni di questa calda estate, siamo infatti al 61 agosto e ci avviamo verso la conclusione, le previsioni meteo infatti ci dicono che ora arriva il freddo. Come sapete infatti, quest’anno settembre è stato direttamente saltato e da agosto si passerà poi ai freddi giorni di ottobre. Battute a parte, il caldo di questi giorni è stato davvero qualcosa di incredibile, da far inorridire anche Greta, ma preparatevi ora a uno sbalzo davvero da capogiro, giù in picchiata con 10 gradi in meno di colpo.

Meteo, previsioni ci avvertono del fretto

Improvvisa migrazione verso il Regno Unito dell’alta pressione attualmente sull’Italia, favorirà la discesa di una massa d’aria fredda di origine polare. Già da oggi, martedì primo ottobre, prime piogge e calo delle temperature sulle Alpi. Il grande peggioramento però è in programma domani quando sono attesi temporali a nordovest del paese e in Liguria. Nel pomeriggio poi maltempo anche sulla Toscana e il nordest.

Giovedì 3 faranno il loro ingresso i venti di Bora sull’Adriatico, di Tramontana e Maestrale sul Tirreno. Il maltempo quindi si alternerà con piogge e temporali su praticamente tutto il sud, in particolare forti piogge dalla Romagna alla Puglia, ma anche sul Lazio, sulla Campania e su tutto il meridione, isole comprese. Al nord invece tempo soleggiato.

La vera novità però saranno i venti settentrionali che abbasseranno le temperature di colpo, e perderemo circa 10 gradi. Al nord avremo quindi circa 19 gradi, mentre al sud si toccheranno i 21-22 gradi. Venerdì un leggero miglioramento con una giornata completamente soleggiata prevista invece per il sabato.

