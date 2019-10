Meteo dal 15 al 20 ottobre: addio ottobrata arriva il vero autunno con il maltempo

Le previsioni meteo per questa settimana di ottobre annunciano l’arrivo del maltempo e di un peggioramento che interesserà soprattutto alcune zone dello Stivale. Si attendono, infatti, temporali anche forti e persino allagamenti.

Meteo dal 15 al 20 ottobre, arriva il maltempo e le zone interessate

I primi temporali giungeranno durante la giornata di oggi in Liguria fino a raggiungere la zona est del Piemonte e poi Lombardia e Appennino tosco-emiliano.

In serata il maltempo interesserà gran parte del Nord fino raggiungere il Centro, in particolare coste della Toscana mentre da domani piogge e rovesci saranno presenti anche su Lazio e Umbria. Per la giornata di oggi, martedì 15 ottobre, laha emesso un avviso conche interesserà proprio Liguria e Lombardia mentre nelle ore successive anche Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Umbria e Lazio. Da questa ondata di maltempo si salveranno le coste adriatiche del centro e il Sud.

Da giovedì 17 ottobre e anche per venerdì 18 il maltempo dovrebbe dare una tregua ma le previsioni annunciano l’arrivo di una nuova perturbazione tra sabato 19 e domenica 20 ottobre. I primi peggioramenti interesseranno le regioni nord-occidentali dal pomeriggio di venerdì mentre da sabato 19 saranno coinvolte anche Toscana, Lazio, Umbria e Campania settentrionale. Anche domenica 20 sarà una giornata all’insegna del maltempo su alcune regioni occidentali anche se in miglioramento al Nord già dalla mattinata. Dunque, il prossimo weekend sarà caratterizzato dal tempo avverso sopratutto sulle regioni Occidentali.

Previsioni ultima decade del mese

Come sarà il tempo la prossima settimana? Gli ultimi 10 giorni di ottobre potrebbero davvero farci salutare le temperature miti di questi giorni. Le prime tendenze, infatti, annunciano l’arrivo di una massa di aria fredda, soprattutto verso fine mese, quindi l’anticiclone africano e quello delle Azzorre usciranno di scena definitivamente e i valori torneranno ad essere quelli tipici autunnali. Il primo vero freddo dovrebbe arrivare a cavallo di Halloween. Si attendono però delle conferme in merito.

