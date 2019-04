Meteo aprile 2019, fine settimana di nubifragi e instabilità: zone colpite e tendenze prossimi giorni

Questa di aprile si appresta ad essere una settimana pessima dal punto di vista meteo, soprattutto oggi, giovedì 4 aprile, dove nubifragi e neve faranno la loro comparsa in molte regioni italiane. Ma anche il fine settimana in arrivo non sarà dei migliori. Vediamo che cosa dicono le ultime previsioni meteo.

Fine settimana instabile

La giornata di oggi sarà la peggiore per l’imporsi di forti venti di Scirocco, che porterà piogge forti, nubifragi e alluvioni sul levante ligure e le coste nord della Toscana. Il maltempo imperverserà un pò ovunque, dalla serata anche in Toscana, Umbria e Lazio, Veneto e Friuli. Sul resto d’Italia avrà la meglio una situazione di forte instabilità, la neve potrebbe cadere sull’Arco alpino Centrale ed orientale. La situazione andrà migliorando da venerdì 5 aprile con qualche instabilità tra Veneto e Friuli mentre alcune piogge dovrebbero colpire il Sud. Il sole, invece, dovrebbe tornare altrove ma questo miglioramento dovrebbe avere vita breve. Sabato sarà una giornata tendenzialmente normale con qualche annuvolamento residuo ma già da domenica il tempo peggiorerà di nuovo e gli esperti annunciano ancora piogge tra Nord e Centro.

Meteo prossima settimana

Come sarà la prossima settimana? Le prime previsioni annunciano ancora instabilità ma meno marcata rispetto a questa settimana. Ciò significa che il tempo sarà variabile con annuvolamenti tra lunedì 8 e martedì 9 aprile sopratutto al Nord e sulle regioni centrali adriatiche, il pomeriggio del 9 il tempo brutto dovrebbe raggiungere il Sud mentre da mercoledì 10 il sole dovrebbe tornare a splendere un pò ovunque. Fino alla metà del mese, in ogni caso, gli esperti meteo parlano di situazione instabile e di un aprile piuttosto capriccioso seppur con temperature nella media. La stessa instabilità sarà presente durante la settimana di Pasqua e del ponte del 25 aprile soprattutto sulle regioni tirreniche al nord, dove molte scampagnate saranno accompagnate dall’ombrello. Aspettiamo quindi di avere maggiori notizie sull’andamento del tempo e conferme sulla durata dell’instabilità.

