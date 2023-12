Per molti è ormai un’abitudine chiedere come sarà il meteo a Capodanno, per altri invece è fondamentale poiché in base ad esso organizzeranno i loro programmi. Sta di fatto che per i primi di gennaio sono attese perturbazioni sulla nostra penisola che porteranno anche a un nuovo calo termico. Facciamo il punto della situazione.

2024 al via con calo termico

Il vecchio detto popolare sostiene che se qualcosa non verrà fatta a Capodanno, poi non la si farà per tutto l’anno.

Viceversa, quel che invece accadrà, caratterizzerà tutto l’anno. Dobbiamo quindi desumere che ci sarà pioggia per tutto il 2024? Ovviamente no. Sciocchezze superstiziose a parte (anche se nel caso del Capodanno, più che una superstizione è semplicemente un modo goliardico e giocoso di augurarsi il meglio) le previsioni meteo dei primi giorni di gennaio ci danno in qualche modo il là per il nuovo anno. Si tratta effettivamente di un periodo particolarmente atteso. Molti italiani si stanno organizzando per il 31 dicembre e magari sapere che ci sarà un temporale dalle loro parti non è proprio il massimo se si vuole passare lain strada.

Stessa cosa per il primo gennaio; molti vanno a mangiare da amici e parenti per festeggiare il Capodanno insieme, ma mettersi in viaggio sotto la pioggia probabilmente non è proprio il modo migliore per iniziare l’anno nuovo. Insomma, se è vero che superstizioni e profezie di Nostradamus sono sciocchezze che non dovrebbero più fare breccia nei nostri interessi, è altrettanto vero che stress e cattivo umore possono compromettere l’andamento del nostro quotidiano. Ad ogni buon conto, il tempo di regali natalizi non è del tutto concluso. Se il meteo ce lo consente molti vorranno andare a trovare amici e parenti per gli auguri di buon anno, e magari brindare con i migliori spuntanti e champagne. È quindi arrivato il momento di scoprire cosa ci dicono le previsioni.

Meteo a Capodanno, quali sono le previsioni?

A quanto pare le indicazioni sono chiare, se Natale è stato caldo, Capodanno sarà freddo. Proveniente dal Nord Europa un vortice ciclonico caratterizzerà la notte di San Silvestro. Pioggia e addirittura neve in alcune parti del nostro Paese. Le perturbazioni interesseranno in special modo la Liguria, il settore prealpino e gran parte del Triveneto.Cielo tutt’altro che terso al Centro e al Sud, ma niente pioggia, almeno per il momento. La notte del 31 dicembre quindi sarà caratterizzata da maltempo soprattutto al Nord. Ma qualche gocciolina dovrebbe arrivare in serata anche su alcune parti del Lazio e della Campania. Il primo di gennaio invece la perturbazione si muoverà verso est. Per quanto riguarda le temperature, non dovrebbero esserci variazioni di rilievo.

Diamo infine un veloce sguardo anche ai giorni successivi. Tra il due e il 3 gennaio 2024 infatti la perturbazione dovrebbe spostarsi lentamente verso le regioni centro meridionali. In questo caso quindi si attendono piogge e rovesci anche nelle altre regioni dello stivale. E si avvia un lento, ma progressivo calo delle temperature. Al momento i modelli non sono ancora certissimi, ma le previsioni ci suggeriscono che un ulteriore peggioramento del tempo si avrà tra il 4 e il 5 gennaio, quando ci sarà un’ondulazione del flusso perturbato atlantico. Parliamo comunque ancora di temperature leggermente sopra la media stagionale. Per vivere il tipico clima invernale dovremo probabilmente attendere i giorni successivi all’Epifania.

