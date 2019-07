Meteo 23-28 luglio: torna il caldo africano con picchi di 38 gradi, le città bollenti

Come era stato ipotizzato i giorni scorsi dalle previsioni meteo il gran caldo è tornato sull’Italia facendo boccheggiare un pò tutti. Un’ondata di caldo africano si sta avvicinando pericolosamente sull’Italia. Un primo assaggio si è avuto già durante il weekend appena passato e nella giornata di ieri con temperature già bollenti in molte regioni.

Torna il caldo africano, le città interessate

Gli esperti meteo lo avevano anticipato: il caldo bollente sarebbe tornato durante l’ultima decade di luglio e così è stato. Nelle ultime ore la colonnina di Mercurio ha raggiunto picchi importanti, superiori ai 35 gradi, al Nord, regioni tirreniche del Centro e Sardegna. Il peggio però arriverà tra oggi, martedì 23 luglio, e venerdì 26 luglio quando la colonnina di mercurio potrebbe toccare 40 gradi nelle regioni del Centro Nord e zone interne della Sardegna. A questo andrà aggiunta l’afa che peggiorerà il senso di caldo.

Le zone maggiormente interessate da questa nuova ondata saranno la Pianura Padana dal Piemonte al Veneto ma anche Lombardia ed Emilia Romagna: Alessandria, Vercelli, Novara, Pavia, Mantova, Verona, Rovigo, Bologna e Ferrara. La canicola colpirà anche Milano e Bolzano con temperature che supereranno 35 gradi.

Tra le città più calde anche Terni, Asti,Cremona, Lodi, Vicenza, Verona, Piacenza, Parma, Modena, Reggio Emilia, Trento, Siena, Arezzo, Grosseto, Viterbo, Frosinone, Torino, Cuneo, Bergamo, Como, Varese, Sondrio, Padova, Perugia, Roma, Caserta, Benevento, Foggia e Cosenza.

Nelle regioni del Centro saranno maggiormente colpite Toscana e Umbria con valori superiori a 35-37 gradi a Firenze. Meno toccate dalla canicola saranno le zone adriatiche e il Sud.

Quanto durerà

Per adesso non ci sono conferme ma sicuramente almeno fino a domenica 28 luglio l’ondata di caldo intenso si manterrà sul nostro paese costante. Solo dal 29 luglio, forse, qualcosa potrebbe cambiare ma è ancora presto per capire come si evolverà la situazione. Nel frattempo avremo a che fare con giornate afose e temperature superiori alla media per vari giorni.

Leggi anche: Previsioni Meteo: dal 20 luglio torna il caldo africano, tendenze ultima decade

Condividi su