Meteo 2-6 settembre: arriva il ciclone autunnale, temporali e temperature giù, ecco dove

Come cambierà il meteo da questa settimana di inizio settembre? Con la fine del mese di agosto anche l’estate dovrebbe iniziare a salutarci anche se non sarà un addio immediato visto che gli esperti meteo parlano di nuove ma più fiacche ondate di caldo settembrino. Soprattutto dalla seconda decade.

Previsioni meteo per questa settimana

Come sarà il tempo da oggi, 2 settembre, fino al 7 settembre? In base alle ultime tendenze sembra ormai accertato che l’Italia sarà attraversata da un ciclone di maltempo, già giunto sul nostro paese dalla seconda parte della giornata di ieri in particolare su Alpi, Liguria, Lombardia e Nord in generale dove sono giunte le prime piogge. Dalla giornata di oggi le temperature sono destinate a scendere accompagnate da temporali, Maestrale e grandine soprattutto al Nord e Centro, in particolare al Nord est e area tirrenica del Centro. Le precipitazioni saranno particolarmente intense dalla serata di oggi e in molte regioni italiane i valori termici scenderanno anche di 10 gradi. Una sorta di autunno anticipato insomma che si concretizzerà soprattutto da martedì 3 a mercoledì 4 settembre con un peggioramento del tempo anche al Sud e su tutte le coste adriatiche. Il maltempo dovrebbe leggermente smorzarsi giovedì 5 e giovedì 6 settembre ma correnti fresche manterranno il tempo ancora incerto con temporali sparsi e temperature che scenderanno ancora di qualche grado.

Tendenze settembre

Fino al 5 settembre, insomma, il ciclone rimarrà sull’Italia dandoci un anticipo di autunno ma dal successivo weekend, quindi dal 6 o 7 settembre, è previsto un miglioramento con un primo leggero aumento delle temperature salvo instabilità sui settori adriatici. I valori termici si manterranno quindi nella media stagionale.

Dalla seconda decade di settembre, invece, è previsto un nuovo aumento delle temperature ma in questo caso mancano conferme e previsioni attinenti per cui non ci rimane che attendere la fine di questa prima settimana di settembre sicuramente più autunnale che estiva.

