Meteo 17-22 settembre: arrivano i temporali, temperature giù di 8 gradi, fino a quando durerà?

Le previsioni meteo per questa settimana di settembre promettono grandi cambiamenti soprattutto tra mercoledì 18 e giovedì 19 settembre quando sull’Italia giungerà una massa di aria fredda dalla Russia. Dopo un fine settimana praticamente estivo con temperature di 30 gradi in molte città, da metà settimana il tempo è destinato a cambiare.

Forti temporali in arrivo

Le prime avvisaglie giungeranno da stasera, martedì 17 settembre, dapprima in Friuli Venezia Giulia con i primi temporali che durante la notte, ma soprattutto alla mattina del 18 settembre, arriveranno su tutto il Nordest e parte del Centro, in particolare Veneto, Emilia Romagna fino a coinvolgere Trentino, Lombardia, Piemonte, Marche e in genere tutti i settori adriatici.

Il vero peggioramento avverrà tra mercoledì e giovedì con l’intensificarsi dei fenomeni temporaleschi; il 19 settembre saranno possibili forti grandinate e rovesci che interesseranno tutto il Centro fino a raggiungere coste abruzzesi, Molise, Puglia ma anche il Lazio e Campania. Andrà meglio solo in Calabria e su Sardegna e Sicilia, dove il tempo dovrebbe mantenersi ancora stabile.

Tra il 18 e il 19 settembre anche le temperature cadranno a picco anche di 8-10 gradi, con medie non superiori a 20-23 gradi quasi ovunque. I primi miglioramenti arriveranno da venerdì 20 settembre anche se le temperature rimarranno ancora fresche. Qualche temporale sarà possibile tra Puglia, Basilicata, Calabria e settori settentrionali della Sicilia durante la giornata di venerdì mentre migliorerà altrove.

Per il weekend del 21 e 22 settembre, il sole dovrebbe tornare a fare da padrone ma probabilmente i valori termici si manterranno più bassi rispetto a quelli della settimana scorsa con massime di 25 gradi e qualche instabilità leggera.

Tendenze meteo per l’autunno 2019

L’ultima decade di settembre si prospetta sicuramente molto più stabile. Dal 20 di settembre, infatti, e almeno fino al 26-27 del mese, il tempo sarà quasi sempre soleggiato e con valori termici nella media stagionale. Dunque ci attendono giornate gradevoli e senza incursioni fredde. I veri cambiamenti potrebbero arrivare da ottobre. Secondo le tendenze meteo attuali, sembra che il mese autunnale per antonomasia sarà caratterizzato da piogge anche insistenti e perturbazioni atlantiche che potrebbero dar vita a forti alluvioni.

Novembre, invece, dovrebbe essere sicuramente un mese più tranquillo e meno piovoso rispetto ad ottobre ma ovviamente bisogna attendere le previsioni più dettagliate.

Leggi anche: Meteo 14-19 settembre: dal caldo africano al freddo russo, ecco cosa cambierà

Condividi su