Meteo 16-20 luglio: ancora maltempo e allerta gialla, poi torna il caldo

Il caldo intenso non sembra proprio intenzionato a tornare, almeno in questi giorni. Le previsioni meteo hanno annunciato, infatti, l’arrivo di un’altra perturbazione che già da ieri ha iniziato a colpire molte città.

Ultime ore di maltempo

Nella giornata di ieri, il Dipartimento della Protezione Civile aveva emesso un avviso di avverse condizioni meteo per 13 regioni con allerta gialla e 3 con allerta arancione. In particolare il maltempo riguarda Liguria, Lombardia, coste toscane, Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, settore occidentale della Basilicata, Calabria, Puglia garganica e buona parte della Sicilia. Per la giornata di oggi, dunque, il maltempo interesserà prevalentemente le regioni meridionali. Un piccolo miglioramento giungerà solo da mercoledì 17 luglio con le prime schiarite e le temperature che piano piano torneranno ad alzarsi prima al Nord e in seguito al Centro. Per tutta la settimana, insomma, le temperature resteranno nella media stagionale e senza eccessi. Giovedì 18 luglio la giornata si manterrà in parte soleggiata quasi ovunque tranne che nelle zone alpine dove saranno possibili alcuni temporali. Stabilità anche il 19 giugno con cielo soleggiato quasi ovunque.

Fino al 20 luglio, insomma, nessuna nuova ondata di caldo ma ci sarà un tentativo di avvicinamento dell’alta pressione sub tropicale che tra sabato e domenica potrebbe tentare il colpaccio.

Tendenze ultima decade di luglio, ad agosto torna il caldo anomalo

Il caldo intenso potrebbe tornare solo dopo l’ultima decade di luglio ma sicuramente non sarà il caldo esagerato visto durante la prima settimana del mese. Solo ad agosto, secondo il centro di calcolo europeo ECMWF, ci sarà una vera e propria rimonta con temperature che torneranno ad essere bollenti e picchi fino a 37 gradi tra il 2 e il 4 di agosto, in particolare su regioni tirreniche e Sud mentre tra il 6 e il 16 agosto una nuova ondata africana potrebbe colpire anche le regioni del Nord. Agosto, quindi, potrebbe essere un mese davvero bollente.

