Meteo 14-19 settembre: dal caldo africano al freddo russo, ecco cosa cambierà

Le previsioni meteo annunciano un weekend di settembre simil estivo con temperature che sembrano quelle di luglio e agosto ma non durerà molto. Infatti dal 19 settembre dovrebbe arrivare il vero autunno.

Un weekend con il caldo africano

Dopo una prima decade di settembre caratterizzate da temperature che raramente hanno superato 25 gradi, dunque gradevoli, il weekend in atto promette giornate praticamente estive quasi ovunque con temperature che in molte regioni arriveranno anche a 32 gradi. Si tratta di una vera e propria fiammata africana che unito all’anticiclone delle Azzorre sta portando un ribaltone sull’Italia, una sorta di estate settembrina che però non dovrebbe durare a lungo. Per tutto il weekend le temperature potranno arrivare anche a 35 gradi su Sardegna, Sicilia ed il medio e basso Tirreno.

Tra le città più calde Napoli, Roma e Firenze con 33 gradi ma anche Milano, Bologna e Ferrara potrebbero toccare 30 gradi.

Il caldo anomalo ci farà compagnia anche domani, domenica 15 settembre, ma sicuramente anche lunedì 16 e martedì 17 settembre mentre da mercoledì 18 dovrebbe giungere un afflusso d’aria più fredda che riporterà i valori nella media di stagione.

Cosa cambierà la prossima settimana

Il ribaltone del meteo, dunque, dovrebbe arrivare il 19 settembre quando una massa di aria fredda dalla Russia causerà un abbassamento delle temperature anche di 10 gradi. Dunque per la prossima settimana il meteo promette giornate ancora estive lunedì e martedì mentre da mercoledì dovrebbe iniziare la discesa a partire dal Nord Est e in rinforzo sulle regioni adriatiche. Il fresco dovrebbe arrivare ancora di più tra il 19 e 20 settembre quando sono previsti temporali dal Triveneto verso le coste adriatiche centro-meridionali. Mentre tra il 21 e 22 settembre le temperature dovrebbero abbassarsi anche sulle restanti regioni.

Leggi anche: Meteo, previsioni dal 12 al 15 settembre, temperature in aumento nel weekend

Condividi su