Meteo 1 maggio 2019: Italia spaccata a metà, dove ci sarà il sole

Passato il ponte del 25 aprile e le vacanze di Pasqua, gli italiani sono curiosi di sapere come sarà il tempo per il 1 maggio. Le previsioni meteo non promettono bel tempo in tutta Italia, anzi sembra che lo Stivale sarà nettamente spaccato a metà.

Meteo 1 maggio

Dopo giorni di sole e di temperature molto più calde rispetto alle settimane passate, il primo maggio sarà all’insegna di pioggia e temporali ma anche bel tempo in alcune zone italiane. Il peggioramento del tempo, a causa di correnti fredde in arrivo dalla Russia, interesseranno soprattutto le regioni del Centro-Sud ossia Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria settori ionici e Puglia zona meridionale. Le temperature dovrebbero scendere di qualche grado toccando i 17-18 gradi medi soprattutto nelle città come Roma e Napoli.

Tendenze maggio

Nel resto d’Italia, dunque nelle regioni del Nord e del Centro il tempo dovrebbe mantenersi bello con temperature anche fino a 23 gradi in molte regioni settentrionali. Per il resto, il mese di maggio dovrebbe regalarci belle giornate di sole ma anche qualche instabilità soprattutto durante la prima settimana. Se il 1 maggio, in linea di massima, sarà bello al Nord e parte del Centro (Toscana, Marche e Umbria) mentre instabile al Sud, il resto della settimana dovrebbe cambiare in peggio. Secondo le ultime previsioni meteo, infatti, sembra che fino al 3-4 maggio il tempo si manterrà stabile ma da domenica 5 in poi, a causa dell’estensione dell’anticiclone delle Azzorre, giungerà una veloce perturbazione che porterà pioggia e temporali su buona parte del Nord fino a raggiungere il Sud. Anche le temperature scenderanno di qualche grado. Il maltempo dovrebbe durare pochi giorni per lasciare di nuovo spazio alla stabilità.

