Mete villeggiatura 2023, ecco quelle più cercate online

L’estate è scoppiata e il caldo estremo sta rendendo le città incandescenti. Gli italiani si apprestano a scappare dalle proprie case in cerca di mete di villeggiatura fresche e rilassanti. Ma quali sono quelle più cliccate online? Ecco dove si stanno concentrando le ricerche dei vacanzieri sul web.

Tutti al mare?

Ormai il web ci conosce davvero bene. Le nostre ricerche sono registrate e archiviate dai motori di ricerca e dai siti che ci chiedono la profilazione attraverso la registrazione del cookie. Grazie a questo meccanismo, quando effettuiamo una ricerca sul web per scegliere le nostre mete di villeggiatura, veniamo catalogati e i siti di riferimento sanno quindi quali sono le nostre preferenze. Come sta andando in questa calda estate 2023? A svelarcelo sono i ricercatori di CV Villas che hanno studiato gli ultimi 12 mesi di dati di Google in 185 Paesi del mondo al fine di scoprire quali saranno le destinazioni europee più gettonate. Vediamo quindi di quali si tratta. Partiamo subito con questa speciale classifica, prima di commentarle:

10 – Creta

09 – Mykonos

08 – Sardegna

07 – Antalya

06 – Kos

05 – Corfù

04 – Sicilia

03 – Tenerife

02 – Ibiza

01 – Santorini

Al deciso posto troviamo quindi Creta, l’isola greca sembra particolarmente ambita non solo dagli italiani, ma anche da svedesi e ungheresi. Al nono posto abbiamo invece Mykonos, un’isola situata nel cuore del Mar Egeo, particolarmente amata per i tanti eventi che organizza proprio in questo periodo dell’anno. A quanto pare, è particolarmente ricercata dagli abitanti della Costa d’Avorio e dell’Afghanistan. Ottavo posto per la Sardegna.

Mete di villeggiatura più ricercate nel 2023

Finalmente si vola dalle nostre parti e l’isola sarda risulta essere particolarmente desiderata dai danesi.

Proseguiamo il commento nel dettaglio della nostra classifica riservata alle mete di villeggiature più cercate online in questa estate del 2023 con una città turca.

Stiamo parlando di. Le sue acque cristalline la rendono particolarmente amata dagli stessi turchi, ma anche dai bulgari e dagli algerini. Al sesto posto abbiamo una delle isole del Dodecaneso, un arcipelago della Grecia. Stiamo parlando di Kos, ricca di monumenti greci e romani, oltre che di bellissime spiagge. Norvegesi, tedeschi e polacchi sono quelli che la preferiscono. In quinta posizione abbiamo invece Corfù, sempre in Grecia. È stata particolarmente clicca sul web dagli abitanti della Francia, del Perù e della Guyana francese. Per la quarta posizione torniamo in Italia, precisamente in. La nostra isola è tra le più amate e alti vorrebbero passare le vacanze qui, tanto che è finita a un solo scalino dal podio. È particolarmente apprezzata da svizzeri e statunitensi in questa estate.

Eccoci giunti finalmente sul podio. Al terzo posto abbiamo Tenerife, splendida isola spagnola situata al largo delle coste dell’Africa. L’Islanda e il Regno Unito sono i paesi europei che ospitano i cittadini più interessati all’isola, ma non mancano ricerche da tutto il mondo, in special modo dalle Bahamas, la Thailandia e la Tunisia. Al secondo posto abbiamo invece Ibiza. Si rimane quindi in Spagna per questa posizione. L’isola, famosa per la sua movida, è ricercata soprattutto da cittadini dei paesi africani, ma anche dalle Filippine, dal Brasile, dal Messico e dall’Argentina. Ed eccoci giunti finalmente in prima posizione. Qui troviamo Santorini, altra splendida isola greca. Il boom delle ricerche arriva un po’ da tutto il mondo, ed elencare i 47 paesi diventa praticamente impossibile.

