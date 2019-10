Mercatini di Natale 2019: i più belli d’Italia, orari, novità ed il Villaggio di Babbo Natale

I mercatini di Natale 2019 in Italia sono tanti e molto più originali e variegati di quello che si pensa. I più famosi sono quelli del Trentino Alto Adige ma anche ogni regione, ogni località (sia piccola che grande) ha i suoi mercatini natalizi con le proprie caratteristiche e con i propri prodotti eno-gastronomici e di artigianato. Ecco allora orari, info e novità di quelli di Arezzo, del Villaggio di Babbo Natale– Mondo Verde Garden e di Rovereto.

Mercatini di Natale 2019: Rovereto

A Rovereto, la città della pace, i mercatini di Natale 2019 saranno allestiti dal 22 novembre al 6 gennaio 2020. Saranno giorni ricchi di eventi in vista del Santo Natale sia per i più piccoli che per gli adulti. Il filo conduttore di tutte le manifestazioni che si svolgeranno sarà la luce che illuminerà le facciate dei tanti palazzi e colorerà le vie della cittadina. La luce avrà il compito di essere ambasciatrice della pace nonché il simbolo dell’umanità, della fratellanza e della solidarietà.

Oltre all’albero a piazza Rosmini ovvero un abete di circa 18 metri sarà presente a Rovereto anche il mercatino di Natale con le sue cassette che offriranno prodotti locali e articoli di artigianato. I bambini, poi, potranno visitare il Villaggio di Babbo Natale dove potranno effettuare anche laboratori creativi ed ascoltare simpatiche leggende. L’inaugurazione ci sarà il 22 novembre alle ore 17 mentre gli orari saranno dalle ore 10 alle ore 19. Il giorno di chiusura sarà il 25 dicembre mentre il 1 ° gennaio ci sarà chiusa mattutina in quanto gli stand apriranno a partire dalle ore 14.30.

Il Villaggio di Babbo Natale

Il Villaggio di Babbo Natale a Taneto di Gattatico (Reggio Emilia) è il mercatino al coperto più grande e suggestivo d’Italia. Si snoda, infatti, per 4.500 chilometri con allestimenti e scenografie bellissime. È il luogo ideale per fare acquisti ed il percorso è studiato apposta per far scoprire al visitatore le novità e le tendenze del nuovo anno. All’interno del Villaggio si troveranno ambientazioni particolari ed uno show room nel quale saranno esposti oltre 350 alberi per soddisfare le esigenze di tutti.

Il mercatino all’aperto, poi, si rifarà a quelli del Trentino. Sarà un piccolo borgo con bancarelle tipiche nelle quali si potranno trovare piatti, accessori per la casa, prodotti tessili, profumazioni speziate ed anche biscottose. Anche tale mercatino sarà al chiuso nonostante non dia tale impressione. Ci sarà un biglietto da acquistare per entrare nel Villaggio di Babbo Natale il cui costo sarà di 3 euro. Tale cifra verrà rimborsata per intero se si effettueranno degli acquisti di 40 euro. I bambini fino ai 10 anni, invece, entreranno gratis. Gli organizzatori consigliano di visitare il Villaggio nei giorni feriali data l’alta affluenza registrata negli anni precedenti.

L’inaugurazione ci sarà il 25 ottobre (quindi la prossima settimana) e l’ingresso sarà gratuito per tutti per cui si potrà anche godere dello spettacolo dei fuochi d’artificio. Gli orari saranno dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Il sabato, la domenica ed i giorni festivi l’orario sarà continuato dalle ore 9 alle 19. Il 24 dicembre la chiusura ci sarà alle 17 mentre il 25 e 26 sarà chiuso così come il 1° gennaio. Infine il 6 gennaio gli orari saranno dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Villaggio Tirolese ad Arezzo

Chiudiamo con il Villaggio Tirolese ad Arezzo che aprirà i battenti il 26 novembre e resterà aperto fino al 26 dicembre. Per l’occasione verranno allestiti 34 stand che resteranno aperti tutti i giorni. A gestire alcuni di essi vi saranno alcuni operatori tirolesi che porteranno le loro casette di legno e i loro prodotti tipici artigianali e gastronomici come le pantofole in lana cotta, lo speck, il brezen, il cioccolato, la liquirizia e tanto altro.

La novità del 2019, poi, saranno due baite presso le quali si potranno degustare birre tirolesi e dolci. Ci sarà infine il Christmas Garden con scultori del legno, la Casa di Babbo Natale nel Palazzo Fraternita, i tour guidati nella città di Arezzo e la Grande Baita. Gli orari saranno il giovedì dalle ore 14 alle 21 mentre il venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 21.

Si ricorda infine che la baita resterà aperta fino alle ore 23.

