Me Contro Te, quanto guadagna il famoso duo sui social?

Spopolano tra i bambini che costringono anche gli adulti a seguirli. Stiamo parlando dei Me Contro Te, il duo che si è creato una vera e propria fortuna si internet, prima con YouTube, poi approdando al cinema con una serie di film per i più piccoli. Facciamo un po’ di conti in tasca a una delle coppie più famose d’Italia.

Guadagni da fare invidia

Il 19 ottobre uscirà nelle sale il quinto film dei Me Contro Te dal titolo Vacanze in Transilvania. Il successo del duo composto da Sofia Scalia e Luigi Calagna ha però origini ormai lontane. Tutto è iniziato 9 anni fa, quando la coppia decise di aprire un canale YouTube per bambini. In poco tempo sono riusciti a creare una comunità enorme, capace di generare anche tanti incassi e, appunto, approdare ad altri media, come il cinema. Era il 4 ottobre del 2014 quando i due caricarono il primo video della durata di meno di 4 minuti. Si trattava di una delle tante challenge che poi li renderanno famosi in seguito. Oggi è difficile trovare un bambino che non li conosca, anche se magari non li segue perché è interessato a un altro tipo di contenuti.

Insomma, la loro fama sul web tra i più piccolo è ormai nazionale e anche i genitori finiscono per visualizzarne i contenuti, quanto meno per capire cosa effettivamente i propri figli stanno vedendo sullo schermo di uno smartphone, di una Smart TV o di un tablet. Oggi il numero dei loro iscritti è di 6,65 milioni. In totale i loro video su YouTube ha già superato i 9 miliardi e mezzo. Su TikTok hanno 2,9 milioni di follower e oltre 77 milioni di Like. Il successo sui social continua con Instagram dove sono attivi con un milione e mezzo di followers. Insomma, parliamo di una community che fa davvero invidia a molti. E come se non bastasse, in questi 9 anni di attività hanno sviluppato un ricco merchandise che va dai diari per la scuola alle magliette e altro ancora.

Me Contro Te, quanto hanno guadagnato?

Quando si parla di Me Contro Te si parla di un duo che ha saputo creare praticamente dal nulla un’attività di tutto rispetto. Stranamente non esiste ancora una pagina Wikipedia che racconti le loro gesta, anche se pare sia stata al momento oscurata a causa di una bega legale che vede il duo protagonista. Ma veniamo finalmente all’annosa questione e facciamo un po’ di conti in tasca a questa fortunata coppia. Per quanto riguarda i prodotti del marchio, la società che li gestisce si trova a Palermo e si chiama AMAG SRL. L’ultimo fatturato disponibile sul portale Ufficio Camerale risale al 2021, e segnava 258.855 euro. Da alto ricerche si possono invece evincere i fatturati del 2019 e 2020, ossia rispettivamente 915.600 euro e 1.252.876 euro.

Insomma, se vi state chiedendo quanto guadagnano gli youtubers, con questa coppia la risposta è: davvero tanto! La società principale, invece, quella che gestisce il logo della coppia, si chiama semplicemente Me Contro Te Srl, ed ha sede a Marsala, in provincia di Trapani. È stata fondata nel 2017 ed ha un capitale sociale di 50 mila euro, diviso equamente tra i due proprietari, ossia Sofia e Luigi. L’ultimo fatturato risale al 2021 e in questo caso i ricavi sono arrivati a 3.130.634 euro, mentre nell’anno precedente era arrivato a quasi 5 milioni di euro. Dalle cifre in quwtione va sottratto il costo per la promozione e quello delle tasse. In totale, per il 2021 quindi i Me Contro Te hanno guadagnato più di 700 mila euro. Niente male per due semplici youtubers. Per seguire le loro avventure basta andare sul canale ufficiale di YouTube, ma meglio farlo accompagnati da bambini.

