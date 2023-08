Materassini gonfiabili da campeggio 2023: i migliori per rapporto qualità-prezzo

Siete in procinto di partire per la tanto agognata vacanza in campeggio ma desiderate poter dormire comodamente? Ebbene, i materassini gonfiabili fanno al caso vostro. Sono progettati, infatti, per offrire un comfort superiore quasi al pari dei tradizionali letti da campeggio.

Il punto di forza di questi prodotti è poi la portabilità: sono infatti leggeri, compatti e facili da trasportare. Si gonfiano inoltre in modo molto veloce con l’ausilio, molto spesso, di una pompa manuale e si sgonfiano con altrettanta velocità.

Quali scegliere allora per la propria vacanza, quali sono i modelli migliori per rapporto qualità-prezzo? Ce lo svela Qualescegliere, il portale italiano che testa i migliori prodotti del web.

Come scegliere

Non bisogna essere dei piccoli geni per scegliere i migliori materassini gonfiabili da campeggio. È necessario, però, capire quale tipologia si vuole acquistare dato che sul mercato ce ne sono di diversi tipi. Ci sono, ad esempio, quelli autogonfianti che quando si srotolano riescono ad immagazzinare aria autonomamente per cui non serve alcuno strumento per il gonfiaggio.

Quest’ultimo avviene, infatti, soltanto aprendo una valvola che si trova sul materassino in modo tale che l’aria entri e la schiuma si gonfi. Ovviamente si tratta del prodotto preferito per gli escursionisti perché è più pratico.

Ci sono poi i classici materassini gonfiabili da campeggio che assomigliano molto a quelli di casa. Sono però più piccoli e permettono un trasporto molto semplice. Inoltre si possono inserire in quasi tutte le tende. A differenza degli altri, si usa un compressore per gonfiare di aria il prodotto. La differenza con gli altri indicati, poi, è che con essi si ottiene una maggiore rigidità.

Come detto, sono semplici da trasportare e non pesano ma bisognerà tenere in considerazione nell’acquisto anche il gonfiatore che andrà portato sempre con sé. In più bisognerà anche valutare le dimensioni in rapporto alla tenda.

Un’alternativa ai due materassini è la brandina da campeggio che non è un materasso ma può fungere comunque da sostegno notturno. Essa è scelta da molte persone come abbinamento al materassino autogonfiabile. Il punto di forza di questo prodotto è che ha le gambe per cui si può dormire a circa 10 centimetri dal suolo. Non è però adatta per le escursioni giornaliere perché è pesante e ingombra. Può essere invece una valida alternativa al soggiorno in hotel o in un residence.

Migliori materassini gonfiabili da campeggio 2023 per rapporto qualità-prezzo

Tra i migliori materassini gonfiabili per campeggio per Qualescegliere c’è il Therm-a-Rest NeoAir XLite che non costa poco. Il prezzo, infatti, oscilla dai 125 euro fino ad arrivare ai 185 euro circa per cui se si trova un’offerta a un costo più basso sarebbe opportuno coglierla al volo, ovviamente solo su siti o negozi sicuri. Si tratta di un prodotto autogonfiante i cui punti di forza sono che è ottimo anche per l’inverno, consta di diverse lunghezze e di una valvola WingLock.

Per rapporto qualità-prezzo, vince l’ High Peak Dallas Twin Double che è sempre della tipologia autogonfiante. Costa un po’ di meno rispetto all’altro ma il prezzo si aggira comunque sopra i 100 euro. Consta di 23 camere di aria orizzontali, è resistente ed è adatto anche per due persone.

Chiudiamo con il materassino standard da campeggio Intex Camping 67998 che è anche il più economico in quanto il prezzo si aggira intorno ai 30 euro. I pregi sono l’altezza, il fondo in laminato doppio strato e la tecnologia Airlock contro lo sgonfiaggio. Non possiede, però, una borsa per portarlo con sé per cui andrà acquistata a parte.

Dopo aver scoperto quali sono alcuni dei migliori materassini gonfiabili da campeggio, siete pronti per la partenza? Come diceva Edna Ferber: “un materassino da campeggio è una strada per la libertà”.

