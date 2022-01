Mascherine, addio sistema e colori, discoteche e Green Pass senza limiti: le nuove regole in arrivo dal 1 febbraio

Dal 1 febbraio cambieranno alcune cose rispetto alle regole legate all’emergenza Covid-19. Oltre all’obbligo di Green Pass base per accedere a banche, poste, negozi e centri commerciali, il Governo sta per decidere se prorogare alcune misure che scadono il 31 gennaio. A decidere sarà il Consiglio dei Ministri del governo Draghi.

Addio al sistema a colori, proroga per le mascherine all’aperto dal 1 febbraio?

Secondo il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri siamo in una fase di transizione e questo permette di rimodulare le regole per tornare alla normalità. Tra gli interventi previsti, quello che riguarda il sistema dei colori che potrebbe avere le ore contate così come lo vediamo adesso. Secondo Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, si va verso il superamento della zona a colori, quasi sicuramente rimarrà solo la zona rossa mentre tutte le altre dovrebbero perdere valore. La decisione verte quindi tra ricoverati “con” e “per Covid-19” e la cancellazione della zona gialla e arancione. Al momento, nessuna regione si trova in zona rossa mentre Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Sicilia, Valle Aosta persistono in zona arancione.

Per quanto riguarda le mascherine all’aperto, ci dovrebbe essere una proroga, nonostante altri paesi abbiano già deciso di toglierle, il governo dovrebbe prorogare ancora l’obbligo di indossarle anche all’aperto per altrui due mesi.

Discoteche ancora chiuse fino a metà febbraio?

Novità anche per le scuole e le quarantene. Secondo il sottosegretario alla salute Andrea Costa intervenuto su Radio 24 «Nei casi di positività che fanno scattare la Dad i ragazzi si intendono in auto sorveglianza e non più in quarantena». In sostanza si parla di estendere alle elementari le regole già in vigore per medie e superiori e l’equiparazione del sistema delle quarantene scolastiche a quello in vigore per tutti i cittadini.

Per quanto riguarda le discoteche, ancora non ci sono certezze ma la riapertura potrebbe essere prevista a fine marzo, quando scadrà lo stato d’emergenza oppure il 15 febbraio.

Tra le novità anche il Green Pass illimitato per chi ha fatto la terza dose di vaccino e la multa di 100 euro per gli over 50 non vaccinati che scatterà da domani.

