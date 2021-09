Mappe europee Edc del contagio: una nuova regione rossa in Italia, ecco la situazione al 3 settembre

Sono state ancora aggiornate le mappe europee dell’Ecdc, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, che rilevano le zone europee in cui il contagio è più o meno presente.

Il Lazio entra a far parte delle regioni rosse secondo le mappe europee dell’Ecdc

Le mappe europee vengono aggiornate ogni settimana e per quanto riguarda l’Italia, una nuova regione è entrata a far parte della zona rossa europea. Si tratta del Lazio. Sono dunque Toscana, Marche, Lazio, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna le regioni italiane in rosso secondo le mappe europee che tengono conto dell’incidenza dei contagi ogni 14 giorni su 100mila abitanti a cui vengono rapportati i test positivi effettuati. Rispetto ad una settimana fa, quindi, non ci sono stati grandi cambiamenti e alcune regioni rimangono nella fascia rossa a cui, appunto, si è aggiunto il Lazio. Tutte le altre regioni sono ancora in zona gialla tranne il Molise che si conferma ancora in zona verde.

La situazione nel resto d’Europa

Anche nel resto d’Europa non ci sono state grandi differenze rispetto alla settimana scorsa. Spagna e Portogallo rimangono tutte in zona rossa, tranne una regione del nord della Spagna che è in giallo. Anche la Francia è tutta in zona zona rossa tranne la Francia del Sud, che risulta in zona rosso scuro. In zona rossa anche Olanda, Belgio, Lussemburgo, gran parte della Germania, tranne alcune regioni della Germania est che sono gialle. Tutte in rosso sono ancora Islanda e Irlanda mentre l’Austria è in gran parte gialla ma alcune aree sono passate in zona rossa. Un mix di rosso e giallo anche in Norvegia, Svezia, Finlandia e Danimarca.

Anche la Grecia è in gran parte rossa mentre rimangono in zona verde gran parte dei paesi dell’est europeo.

Che cosa cambia, in sostanza, per chi arriva dalle zone rosse? In questo caso, l’Edc raccomanda un tampone prima di partire e di trascorrere un periodo di quarantena. Va sempre ricordato, quando si parla di mappe europee, che le regioni considerate in rosso non hanno legami con le restrizioni italiane ma è solo un modo per guidare le persone che devono recarsi in un altro paese o partire dalla zona incriminata. Infatti, a livello di regole e restrizioni, solo la Sicilia si trova in zona gialla e anche per la prossima settimana tutte le altre regioni dovrebbero salvarsi.

