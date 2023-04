Manager più pagati d’Italia, chi sono i super ricchi in classifica?

Eccoli gli uomini di successo, personaggi che in un giorno solo guadagnano più di quanto un comune dipendente possa guadagnare in un anno intero. La classifica dei manager più pagati d’Italia ci svela chi sono i super ricchi del settore nel nostro paese (e ci scatena una sincera sensazione d’invidia).

Manager più pagati, la classifica

Rompiamo subito gli indugi e scopriamo chi c’è al primo posto: Carlos Tavares è il super manager di questa speciale classifica dedicata ai più pagati. Il suo stipendio da amministratore delegato di Stellantis arriva, grazie anche ad alcuni bonus, a 11,8 milioni di euro. Non sono presenti in questo calcolo gli ulteriori incentivi ricevuti sotto forma di azioni, cosa che farebbe lievitare sensibilmente il suo guadagno, portandolo addirittura a 23,4 milioni di euro. Si tratta di cifre astronomiche che rispecchiano perfettamente il paragone provocatorio che proponevamo nel nostro incipit, ossia il guadagno complessivo dei dipendenti in un anno. Infatti, calcoli alla mano, il manager in questione guadagna in un solo giorno quello che i 268 mila dipendenti dell’azienda automobilistica guadagnano in 365 giorni. Ma vediamola nel dettaglio questa classifica, prima di commentarne le posizioni principali:

Carlos Tavares, AD Stellantis, stipendio 11.865. 000,00 Marco Gobbetti, AD Ferragamo, 11.839.000,00 Giovanni Tamburi, Presidente e AD Tamburi Inv. partners, 10.620.000,00 Scott Wine, AD Cnh industrial, 10.458.000,00 Paolo Rocca, AD Tenaris, 9.500.000,00 Pietro Salini, AD Webuild, 6.384.000,00 Carlo Cimbri, Presidente e AD Unipol, 6.087.000,00 Claudio Descalzi, AD – DG Eni, 5.824.000,00 Philippe Donnet, AD Generali, 5.510.000,00 Jean Marc Chery, Presidente e AD StMicroelectronics, 5.233.000,00 Francesco Caltagirone, Presidente e AD Cementir, 5.213.000,00 Carlo Messina, AD – DG Intesa, 4.555.000,00 Dario Scaffardi, AD Saras, 4.366.000,00 Enrico Vita, AD Amplifon, 4.178.000,00 Benedetto Vigna, AD Ferrari, 3.985.000,00 Robert Kunze AD Campari 3.828.000,00 Andrea Orcel AD Unicredit 3.541. 000,00 Alberto Nagel AD Mediobanca 3.524.000,00 Daniele Schillaci AD Brembo 3.500.000,00 Pietro.Labriola AD – DG Tim 3.382.000,0

Il podio dei super ricchi

Questi quindi i 20 Paperon de Paperonis che dominano la scena italiana in quanto manager più pagati del paese. E scommettiamo che vi abbiamo fatto fare l’acquolina in bocca con tutte queste cifre a più zeri (oltre all’inevitabile invidia). Insomma, probabilmente non saranno ai livelli dei più ricchi del mondo, ma sanno comunque farsi rispettare a suon di quattrini. Di Tavares abbiamo ormai detto tutto, e il suo primato non necessita di ulteriori parole. Possiamo invece completare il discorso andando a conoscere meglio gli altri due presenti sul podio.

Al terzo posto abbiamo Giovanni Tamburi. Il suo stipendio gli permette di superare i 10 milioni di euro, portandolo quindi ad essere tra i più pagati del parterre. Tamburi, oltre ad essere AD dell’azienda omonima, ne è anche presidente. Ricopre invece solo il ruolo di amministratore delegato Marco Gobbetti, in forza alla prestigiosa casa di moda Ferragamo, fondata dall’omonimo stilista e imprenditore italiano.